Baki : Netflix dévoile une date pour la nouvelle saison de l'anime

Préparez-vous de nouveau à la castagne ! La saison 2 de "Baki" a enfin une date officielle de lancement sur Netflix. Une bonne nouvelle donnée par le site de streaming lui-même le week-end dernier...

Après avoir diffusé un premier teaser il y a quelques jours, Baki Saison 2 dévoile donc sa prochaine date de diffusion. Pour les néophytes, l'anime le plus violent du moment est une adaptation du manga de Keisuke Itagaki. Prépubliée de 1991 et 1999 dans le magazine Weekly Shonen Champion, cette BD de 42 volumes a connu une suite (New Grappler Baki) entre 1999 et 2005 ainsi qu'une préquelle. A noter d'ailleurs que le manga a déjà connu une première adaptation animée de 24 épisodes en 2001. Toutefois, l'anime supervisé par Netflix adapte sa suite qui est New Grappler Baki.

Côté histoire, là voici : cinq grands criminels s'évadent de prison et se rendent à Tokyo. Dangereux et surpuissants, ils ont tous le même objectif : affronter Baki Hanma, jeune champion d'arts martiaux et fils de Yūjirō Hanma qui est considéré comme l'être le plus fort au monde.

Saison 2 pour arc majeur

Diffusée en 2 parties sur Netflix, la première saison tournait donc autour d'un tournoi voyant Baki affronter des adversaires redoutables. Cette seconde saison nommée Baki: Dai Raitaisai-hen abordera donc l'arc Great Chinese Challenge. En effet, cet arc très apprécié par les fans voit son héros poursuivre son objectif de surpasser son paternel. Il affrontera ainsi de nouveaux personnages superpuissants dans des combats se déroulant dans l'arène souterraine.

En ce qui concerne l'équipe technique, elle reste inchangée, par rapport à celle qui a œuvré sur la saison précédente. Ainsi, on retrouve Toshiki Hirano à la réalisation. Ce dernier est bien connu pour son superbe travail sur l'anime culte Angel Beats!. Du côté du chara-design, il sera assuré par Fujio Suzuki et Shingo Ishikawa. Enfin, le script est écrit par Tatsuhiko Urahata (Monster, Kaze no Stigma). Le reste de l'équipe reste inchangé avec Tatsuo Noguchi à la photographie, Kenji Fujisawa à la composition musicale, et enfin Keiko Urakami et Yasuyuki Urgami à la direction du son.

Rendez-vous le 4 juin sur Netflix !