Balthazar : Constance Labbé débarque dans la saison 4

"Balthazar" va accueillir un nouveau personnage suite au départ d'Hélène de Fougerolles. C'est Constance Labbé qui va incarner la nouvelle collaboratrice de Raphaël Balthazar, dans la nouvelle saison de cette série à succès diffusée sur TF1. Attention, SPOILERS !

Balthazar : une série riche en rebondissements

La série Balthazar retrace les enquêtes d'un médecin légiste (Tomer Sisley) pas comme les autres, qui semble pouvoir communiquer avec les victimes qu'il analyse. À sa façon, il tente de comprendre les modes opératoires des meurtriers. Pour cela, il est entouré de son équipe, ainsi que de la brigade criminelle.

La série Balthazar a récemment clôturé sa saison 3 sur TF1 par un épisode choc. Effectivement, le meurtre de Lise, l'ex-femme de Balthazar, est enfin résolu, et l'assassin n'est autre que Maya, la nouvelle compagne du médecin légiste. Ainsi, la scène de fin du dernier épisode montre Balthazar au sol, grièvement blessé, gisant dans son sang. La capitaine de police, Hélène Bach (Hélène de Fougerolles), est à ses côtés. Complètement dépassée par la situation, elle lui dévoile ses sentiments.

Balthazar © TF1 Production

Il y aura du changement dans la saison 4 de Balthazar

La fin de cette saison 3 de Balthazar a réussi a rassembler plus de 7 millions de téléspectateurs, soit 29.4 % des parts d'audience. C'est après la diffusion de ce dernier épisode qu'Hélène de Fougerolles a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne signerait pas pour une saison 4. En effet, elle a déclaré que la relation sentimentale entre son personnage et Balthazar aurait fini par lasser les fans de la série. La comédienne a également confié qu'elle se consacrerait prochainement à d'autres histoires et d'autres aventures, professionnelles et personnelles.

De ce fait, c'est la jeune et pétillante Constance Labbé qui la remplacera dans la saison 4 de Balthazar. Elle incarnera Camille Coste, une capitaine de police en provenance du corps d'élite de la Brigade de Répression du Banditisme. Cette jeune femme se caractérise par sa franchise, son humour ainsi que son énergie débordante. Balthazar et elle se connaissent déjà, puisqu'ils ont partagé une folle nuit ensemble 7 ans plus tôt, sans que la capitaine ne le recontacte...

Constance Labbé

Qui est Constance Labbé ?

La comédienne est par aailleurs la sœur de Guillaume Labbé, qui joue actuellement dans la série TF1 Je te promets. Cette jeune femme, passionnée de théâtre, a commencé sa carrière sur les planches. Elle a ainsi débuté par les cours Viriot, puis les cours Florent, avant de s'envoler pour les Etats-Unis où elle a suivi de nombreuses formations.

Constance Labbé n'en est pas à son coup d'essai dans une série française. Effectivement, déjà connue du grand public pour son rôle d'Adèle dans Camping Paradis, l'actrice a fait plusieurs autres apparitions à la télévision, notamment dans En Famille, Mongeville, Noces Rouges, Coup de foudre en Andalousie ou encore Calls sur Canal+ . Au cinéma, elle est présente dans L'embarras du choix ou encore dans Love addict.