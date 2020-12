Balthazar : la série TF1 aura-t-elle une saison 4 ?

La troisième saison de "Balthazar", diffusée en ce moment sur TF1, n’a pas encore rendu son verdict. Mais la chaîne a déjà pris sa décision sur le futur de la série portée par Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles.

Balthazar, un médecin légiste brillant qui fascine et exaspère

Lancée en 2018, Balthazar s’intéresse à un médecin légiste beau et intelligent mais au caractère parfois difficile. Grâce à sa capacité à se mettre à la place des morts pour imaginer la cause de leur décès, Raphaël Balthazar est considéré comme le meilleur de sa génération dans son travail. La commandant de police Hélène Bach est ainsi chargée de collaborer avec lui pour exploiter ses capacités dans des affaires de meurtres difficiles à résoudre, toutes plus sombres les unes que les autres. Mais cette mère de famille débordée va devoir supporter les mépris des règles établies de Raphaël pour espérer être efficace…

C’est à Clélia Constantine et Clothilde Jamin que l’on doit Balthazar. La série TF1 est portée par Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles, qui y incarnent les deux principaux protagonistes, Balthazar et sa nouvelle partenaire, Hélène. Fatim et Eddy, deux collègues du médecin légiste à l’institut médico-légal, sont joués par Philypa Phoenix et Côme Levin, tandis que le coéquipier d’Hélène, le lieutenant Jérôme Delgado, est incarné par Yannig Samot. Pauline Cheviller apparaît également régulièrement dans la série, pendant les scènes de flashback. Elle y prête ses traits à Lise, la femme de Balthazar assassinée 12 ans plus tôt, un événement que le médecin légiste n’arrive pas à laisser derrière lui.

Balthazar cartonne depuis son retour...

Dans la troisième saison de Balthazar, dont l’intrigue reprend six mois après la fin de la saison 2, Raphaël est parti s’isoler en faisant le tour du monde en bateau, et on le retrouve sur une île. Il y découvre alors un cadavre flottant à la surface de l’eau, et est bientôt rejoint par Hélène. Ils se remettent alors au travail pour trouver ce qui est arrivé à la victime. La saison propose de nouvelles enquêtes aux cadres variés, tandis que l’enquête sur l’assassinat de Lise continue d’avancer. Et comme pour la plupart des séries, la chaîne la produisant attendait très certainement de connaître les résultats de la dernière saison avant de donner le feu vert à une nouvelle suite.

Balthazar ©Thibault Grabherr

La première saison de Balthazar surfait sur une moyenne de 6,9 millions de téléspectateurs et la deuxième avait eu presque autant de succès, réunissant en moyenne 6,7 millions de fans. Mais le troisième chapitre de la série, diffusé en novembre sur la chaîne, a frappé encore plus fort. Le lancement de la saison a ainsi battu le record de la série en rassemblant 8,1 millions de téléspectateurs !

... et obtient donc une saison 4 !

Alors que la diffusion de ce troisième chapitre n’est pas encore finie, il n’est donc pas si surprenant d’apprendre (via Télé-Loisirs) que TF1 vient d’ores et déjà de commander une saison 4 pour la série portée par le duo Tomer Sisley-Hélène de Fougerolles. Les scénaristes du show ont déjà commencé à travailler sur la suite de l’histoire sur le médecin légiste et sa partenaire. Clothilde Jamin, la co-créatrice de la série, a déjà promis qu’il s’agirait de la « saison du renouveau ».

En attendant, les derniers épisodes de la troisième saison seront à découvrir sur TF1 chaque jeudi, au rythme d’un épisode par soirée, jusqu’au 17 décembre prochain (la chaîne a même décidé de passer à un seul épisode par soir au lieu de deux pour attirer les téléspectateurs sur plus de soirées). Et le final de la saison 3 promet de surprendre plus d’un fan de la série…