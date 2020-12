Balthazar saison 3 : la créatrice revient sur l'épisode final choc

La saison 3 de Balthazar vient de se terminer sur TF1, élucidant enfin le mystère autour de la mort de Lise. Cet épisode riche en rebondissements se clôture avec une scène choc. La créatrice de la série Clothilde Jamin s'explique à ce sujet. Attention, cet article contient des spoilers !

La saison 3 de Balthazar s'est achevée avec un épisode intitulé Noces rouges. Ce huitième et dernier épisode de la saison a mis un terme au mystère autour de la mort de Lise, la femme du médecin légiste interprété depuis 2018 par Tomer Sisley. En effet, les téléspectateurs ont enfin eu toutes les réponses qu'ils attendaient. Le tueur en série responsable de la mort de Lise et de bien d'autres victimes, n'est autre que Maya, la nouvelle compagne de Balthazar. Présente depuis la saison 2, rien ne laissait présager un avenir aussi sombre pour son personnage.

Retournement de situation pour le meurtrier présumé

Maya, interprétée par Leslie Medina n'était effectivement pas la première idée des scénaristes pour interpréter le meurtrier. La créatrice de la série Clothilde Jamin n'a pas pensé tout de suite à la jeune femme. Cette idée, qui ne faisait pas partie du scénario initial, a mûri pendant le tournage de la saison 2, en observant les interactions entre les personnages de Maya et Balthazar sur le plateau. Elle dit avoir eu en tête à peu près 250 coupables potentiels avant de s'arrêter sur Maya. Le personnage de la jeune femme représente pour Balthazar l'innocence, la pureté et la promesse d'un bonheur futur.

Balthazar © TF1 Production

Afin de brouiller les pistes, et d'éviter d'éveiller les soupçons des téléspectateurs, les scénaristes ont donc imaginé le personnage de Janvier (François Feroleto). Il a le physique parfait de l'atroce meurtrier, avec son sourire dérangeant et son regard pervers. Ainsi, la lumière mise sur ce personnage permet de détourner l'attention, et de ne pas voir la possible implication de Maya dans cette terrible histoire.

Une fin tragique

La culpabilité de Maya pour le meurtre de Lise n'est cependant pas le seul choc de ce dernier épisode. Effectivement, la scène finale s'achève sur Balthazar gisant sur le sol au beau milieu d'une route de pleine campagne. Maya l'a poignardé dans le cou juste avant l'arrivée de la police. Une fois sur place, Hélène (Hélène de Fougerolles) se précipite vers Balthazar et le supplie de s'accrocher et ne pas l'abandonner. Digne d'une tragédie grecque, c'est à ce moment-là que la commandante de police, en larmes, lui déclare son amour en lui répétant qu'elle "l'aime tellement". Clothilde Jamin, souhaitait finir sur une vraie mise en danger. Elle s'est confiée à ce propos à Allociné :

À la base on voulait vraiment finir sur quelque chose de choquant, avec une vraie mise en danger sur la vie de Balthazar. (...) On a toujours imaginé cette fin comme une tragédie.

La scène de fin est bouleversante, et laisse croire que Balthazar pourrait succomber à ses blessures. Cependant, que les fans se rassurent, le médecin légiste devrait être remis sur pied car une saison 4 a déjà été commandée par TF1.