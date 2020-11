Balthazar sur TF1 : ce qui vous attend dans la saison 3

Un an après la diffusion de son deuxième chapitre, "Balthazar" fait son retour sur TF1 avec sa saison 3. Les deux premiers épisodes seront diffusés le jeudi 12 novembre. Attention, car cet article contient des SPOILERS sur la fin de la saison 2 de la série !

Tomer Sisley en médecin légiste brillant dans Balthazar

L’intrigue de Balthazar est centrée sur Raphaël Balthazar, un homme beau et intelligent considéré comme le meilleur médecin légiste de sa génération, grâce à sa capacité à se mettre à la place des morts pour imaginer la cause de leur décès. Alors qu’il a en apparence tout pour plaire, il exaspère aussi certains de ses collègues à cause de son mépris des règles établies. Aussi, lorsque le commandant de police Hélène Bach, mère de famille débordée, se voit contrainte de collaborer avec lui, elle va devoir s’adapter à Balthazar pour qu’ils soient efficaces. Ensemble, ils vont devoir résoudre des affaires de meurtres plus sombres les unes que les autres.

Lancée en 2018, Balthazar a été imaginée par Clélia Constantine et Clothilde Jamin. C’est Tomer Sisley qui y joue le principal protagoniste tandis qu’Hélène de Fougerolles y incarne le commandant Hélène Bach. Philypa Phoenix et Côme Levin jouent quant à eux Fatim et Eddy, deux collègues du héros à l’institut médico-légal. Yannig Samot fait également partie de la distribution dans le rôle du lieutenant Jérôme Delgado, le coéquipier d’Hélène. Quant à Pauline Cheviller, elle joue, dans les scènes de flashback, Lise, la femme de Balthazar assassinée 12 ans auparavant, événement qui hante encore le médecin légiste.

Balthazar en exil au début de la saison 3

L’intrigue de la troisième saison de Balthazar reprendra six mois après les événements tragiques de la fin de la saison 2, qui ont laissé une marque sur le médecin légiste. Pour tenter de les oublier, le médecin légiste parcourt désormais les océans à bord d’un voilier depuis six mois. Mais il va bientôt être rattrapé par son métier. Alors qu’il accoste sur une île paradisiaque, il décide d’y passer la nuit. Peu de temps après, Balthazar sent quelque chose taper contre la coque de son bateau, et lorsqu’il se penche pour regarder, il découvre un cadavre carbonisé flottant à la surface de l’eau. Alors qu’il essaie de résister à l’envie de le faire, il ne peut s’empêcher de faire son métier et finit par décider d’examiner le corps pour déterminer la cause de la mort.

Contre toute attente, il est rejoint à ce moment par Hélène, alors que ni elle, ni Delgado, Eddy ou Fatim n’ont eu de nouvelles depuis sa disparition. Malgré des retrouvailles animées, l’enquête va devoir primer, et ils vont tous les deux devoir se remettre au travail pour trouver ce qui est arrivé à la victime, une femme assassinée sur l’île un an auparavant. Alors que la relation entre Balthazar et Hélène va se troubler à cause de la longue absence du médecin légiste, l’enquête sur la mort de Lise va aussi connaître un tournant qui pourrait enfin amener le héros à découvrir toute la vérité sur la mort de sa femme…

Quand est diffusée Balthazar saison 3 ?

La saison 3 de Balthazar est composée de 8 épisodes. Alors que ses deux premiers épisodes seront diffusés le jeudi 12 novembre sur TF1, les troisième et quatrième arriveront dès la semaine suivante sur la chaîne, le 19. Et si cela n’a pas encore été confirmé, on peut donc imaginer que l’avant-dernier et le dernier épisode de la saison seront à découvrir le jeudi 26 novembre sur la chaîne.

Les deux premières saisons de Balthazar sont disponible sur la plateforme Salto.