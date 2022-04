Balthazar sur TF1 : un cliffhanger de taille pour cette fin de saison 4

La saison 4 de "Balthazar" va toucher à sa fin sur TF1. Le médecin légiste va être mis à rude épreuve et c'est le moins qu'on puisse dire ! En effet, les deux derniers épisodes promettent beaucoup de rebondissements et annoncent une saison 5 riche en émotions.

La famille de Balthazar au cœur de l'intrigue

C'est bientôt la fin de la saison 4 de la série Balthazar diffusée sur TF1. Les deux derniers épisodes promettent beaucoup de rebondissements (comme toujours dans cette série). En effet, Raphaël, qui est incarné par Tomer Sisley, va être confronté à ses vieux démons. Le médecin légiste va devoir faire face à son passé. Ainsi, les téléspectateurs vont découvrir pour la première fois à quoi ressemblait l'enfance du héros. Toute cette période a été décisive, pour faire de lui la personne qu'il est devenue. Raphaël va partir à la recherche de ses souvenirs. Pour cela, il va devoir contacter ses parents et les retrouvailles s'annoncent glaciales...

Balthazar ©TF1 Production

L'ambiance n'est évidemment pas au beau fixe puisque les meurtres sur lesquels il enquête ont eu lieu dans le village où il a grandi. Malheureusement pour lui, Sabrina, sa meilleure amie d'enfance, qui était également la gendarme en charge de l'enquête, est retrouvée assassinée. Le passé tumultueux de Balthazar pourrait bien lui permettre de résoudre cette affaire, mais tout n'est pas si simple. Très affecté par toutes ces histoires, il va complétement perdre pied et cela va lui apporter beaucoup d'ennuis.

Que va-t-il devenir ?

Ces deux derniers épisodes s'annoncent beaucoup plus sombres que les précédents. L'ambiance est pesante et Balthazar va être en grande détresse. En effet, il enchaîne les rendez-vous chez son psychologue et prend un traitement lourd qui le fait frôler la folie. Les téléspectateurs vont découvrir des choses sur son enfance et un nouveau personnage, joué par Olivier Sitruk, viendra prendre part à l'intrigue.

Balthazar ©TF1 Production

Une chose est sûre, la saison 4 de Balthazar se termine avec un cliffhanger de taille qui suggère une suite riche en émotions. On peut facilement imaginer que Maya, l'ancienne compagne du médecin légiste, va revenir en puissance dans la prochaine saison, accompagnée de son bébé. Quelle décision va prendre Balthazar ? Va-t-il réussir à se sortir de cette situation dramatique ? Les fans de la série vont devoir être patients...

La saison 5 sera-t-elle la dernière ?

La saison 4 de Balthazar touche à sa fin à la télévision, mais la saison 5 est déjà en cours de réalisation. Il faut avouer que la série a conquis beaucoup de téléspectateurs, avec notamment 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne en audience veille pour la saison 3. Cependant, Tomer Sisley déclarait sur le plateau de 50' Inside, en février dernier, que cette cinquième saison serait la dernière. Une nouvelle qui a affecté les nombreux fans du programme... Mais très vite, il est revenu sur ses propos durant un entretien avec le média belge Télépro :

Je confirme qu’un jour ou l’autre, la série Balthazar va s’arrêter. J’ai dit un truc assez maladroitement dans “50’ Inside”, quand je parlais de la cinquième et dernière saison, je voulais dire la dernière saison en date. Je ne voulais pas dire qu’il n’y en aurait pas d’autres après. Tant que j’aurai la sensation qu’on arrive à se renouveler, je continuerai.

La nouvelle saison est donc attendue en mars 2023. En attendant, les épisodes de Balthazar sont à voir et à revoir sur la plateforme Salto.