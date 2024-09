La téléréalité débarque en France dans la bande-annonce de la série sur Loft Story

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Culte", sa prochaine série consacrée aux coulisses de l'émission de téléréalité "Loft Story", phénomène du début des années 2000.

Culte : la série sur les coulisses de Loft Story

Si aujourd'hui les programmes dits de téléréalité sont nombreux dans le paysage audiovisuel français, c'était loin d'être le cas au début des années 2000. À cette époque, les téléspectateurs se divertissaient devant le Bigdil ou Fort Boyard. Mais en 2001, un concept venu des Pays-Bas et déjà dérivé dans plusieurs pays européens, changea la donne. Big Brother est devenu Loft Story, première émission de téléréalité diffusée sur M6. On y suivait alors onze candidats enfermés ensemble pendant plusieurs semaines et filmés constamment par les caméras.

Culte ©Prime Video

Prime Video a décidé de revenir sur les coulisses du show et sur sa conception, avec Culte, série créée et écrite par​ Nicolas Slomka et Matthieu Rumani, et réalisée par Louis Farge. "Librement inspiré de faits réels", le programme montrera aussi bien la recherche des candidats, dont Loana Petrucciani, incarnée à l'écran par Marie Colomb, que les difficultés rencontrées par la société de production. Entre les mauvais coûts de la chaîne rivale TF1 pour tenter de faire interdire Loft Story et les réactions violentes d'une partie du public, comme on peut le voir dans la bande-annonce de Culte (vidéo en une d'article).

Entre fiction et réalité

Comme indiqué précédemment, Culte mélangera fiction et faits réels. Ainsi, certains noms ont été changés, mais on comprend bien que derrière la productrice Isabelle de Rochechouart, jouée par Anaïde Rozam, se trouve Alexia Laroche-Joubert, devenue ensuite la directrice de la Star Academy. Cette dernière est d'ailleurs à la production de la série de Prime Video. Dans le dossier de presse, elle précise que le personnage d'Isabelle est bien inspiré d'elle, mais qu'il comporte des différences notables.

Bien sûr, qu’Isabelle s’inspire du rôle que j’ai pu jouer dans la création de Loft Story, mais je n’ai pas l’impression de me voir. C’est amusant, évidemment. Mais plus par les différences que par nos ressemblances. La série raconte des faits mais les émotions appartiennent au personnage.

Outre Marie Colomb et Anaïde Rozam, on retrouve au casting de Culte César Domboy, Sami Outalbali ou encore Nicolas Briançon. Prime Video diffusera le premier des 6 épisodes de 52 minutes le 18 octobre.