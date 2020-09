Barbares : Netflix dévoile un teaser violent de sa nouvelle série allemande

Netflix vient de dévoiler un premier aperçu de "Barbares", une série allemande qui sort un peu de nulle part. Les épisodes reviendront, avec du style, sur la bataille de Teutobourg. Chapitre important dans la guerre entre les allemands et les troupes romaines.

Barbares : c'est quoi cette série allemande ?

Netflix n'avait pas trop préparé le terrain avec Barbares. De notre côté, on découvre aujourd'hui l'existence de cette série qui risque de faire couler du sang. Elle sera composée de six épisodes et va se dérouler en l'an 9 après Jésus Christ. Il sera question de trois personnages dans cet affrontement entre des tribus germaniques et les romains. Un premier teaser vient de sortir et on peut se faire un avis sur l'ambiance de la série. La mise en scène joue à fond la carte de l'esthétisme, avec des plans très travaillés, des ralentis et avec des effets dans tous les sens. Des petites affèteries pour ajouter un côté épique aux bastons. Barbares a de la gueule visuellement et on sent qu'un peu d'argent a été mis à l'écran. Ça ne fera pas tout mais c'est déjà l'assurance d'avoir un spectacle pas trop boiteux.

La série est attendue le 23 octobre prochain sur Netflix, sans que l'on ne trouve trop d'informations sur son cas. Le casting n'a personne de connu à mettre en avant et la plateforme reste très brève au sujet de ce projet qui continue de démontrer qu'elle scrute partout en Europe pour créer des programmes exclusifs.

Retour sur la bataille de Teutobourg

Le scénario s'appuie sur un événement historique qui s'est déroulé dans la forêt de Teutobourg, en Allemagne. Des tribus germaniques se sont rassemblées pour tendre une embuscade à des romains portés par un esprit de conquête. Un épisode qui n'a jamais été relaté dans une série et que très rarement au cinéma. Au regard de son importance, c'est étrange. Car il a été un tournant décisif qui a fait très mal au moral des romains. Ils n'avaient plus connu une telle déculottée depuis longtemps et ce revers les a calmés dans leurs ardeurs. Les italiens voulaient étendre leur domination en essayant de s'installer en Allemagne. Chose qui n'a pas plus à des locaux hostiles, comme en atteste cette révolte très violente.