Batwheels : la Batmobile sera l'héroïne d'une série pour enfant

Une nouvelle série dans le monde de Batman a été annoncée. Intitulée "Batwheels", on y suivra les aventures des véhicules dans une série pour enfants prévue aux Etats-Unis sur Cartoon Network et HBO Max.

Batman, un héros à toutes les sauces

Quand le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger créent Batman en 1939, ce n'est qu'un héros de bande dessinée qui se sent très bien dans ses cases. Pourtant, le succès monstrueux qu'il rencontre fait qu'il s'exporte rapidement dans d'autres médias. On le retrouve d'abord dans un feuilleton à la radio en 1940. Puis vient le serial en 15 épisodes en 1943. La première série télé est diffusée dès 1966, avec Adam West dans le costume du chevalier noir durant 120 épisodes. Après cela, la Batmania ne faiblira jamais vraiment, que ce soit à la télé, en dessin animé ou en comics. Elle donnera naissance à de multiples films au cinéma sous la houlette, entre autres, de Tim Burton, Joel Schumacher ou Christopher Nolan. Chaque réalisateur en donnera sa version, qu'elle soit sombre, pop ou torturée.

Ben Affleck qui lui prêtait dernièrement ses traits dans Batman V Superman : L'Aube de la justice de Zack Snyder et Justice League. Il devrait reprendre la cape du chevalier dans le film The Flash : Flashpoint alors que le héros à la super vitesse traverse les mondes parallèles et y rencontre plusieurs Batman.

La prochaine déclinaison, The Batman, se fera elle sous la direction de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Il faudra toutefois se montrer patient pour le découvrir, sa sortie étant prévue pour mars 2022. Avant ça, nous aurons probablement la chance de découvrir une série nouvellement annoncée : Batwheels !

Batwheels : la Batmobile pour enfant

Voilà en effet un projet original que nous n'avions pas vu venir. Selon nos confrères de Variety, Warner Bros. Animation travaille à une nouvelle variation autour de Batman, sans Batman ! Batwheels sera effectivement une série pour les jeunes enfants. A la manière de Cars, elle aura comme héros certains des véhicules les plus emblématiques de l'univers DC. La série sera diffusée conjointement sur Cartoon Network et HBO Max.

L'équipe de justiciers motorisés est emmenée par Bam (la Batmobile) et comprend aussi Bibi (la moto de Batgirl), Red (The Redbird), Jett (le Batwing) et Buff (le Bat Trucks). Ensemble, ces véhicules superpuissants et dotés de sentiments doivent, en plus de combattre le crime, bien s'entendre pour créer une super-équipe. Car tous les véhicules se comportent comme des enfants puisqu'ils viennent d'être créés par le Batcomputer. Ils n'ont donc pas d'expérience dans la vie.

Tom Ascheim, président de la division Warner Bros. Global Kids, s'est montré très excité par le projet, confiant que Batwheels était "la série parfaite pour nouvelle incursion dans le monde des prescolaires".

Batwheels aura comme producteur exécutif Sam Register, habitué des séries animées - il officie déjà sur Teen Titans. L'homme sait ce qu'il fait puisqu'il est également le président de Warner Bros. Animation et de Cartoon Network Studios. Au sujet du show, il a confié que :

Cette série de contes et d’histoires passionnantes suivra le parcours de cette équipe dynamique, qui se réjouit et s’amuse avec ses aventures héroïques, tout en montrant aux enfants la valeur de la confiance en soi, de l’amitié et du travail d’équipe.

Michael G. Stern et Simon J. Smith s'occuperont de la rédaction des scénarios. Batwheels vient juste de rentrer en production et n'a pour l'instant aucune date de diffusion de prévue.