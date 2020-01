Batwoman, Flash, Riverdale : CW renouvelle ses séries

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le network CW compte dans la paysage actuel avec quelques programmes très appréciés. Pas question de s’arrêter en si bon chemin et c’est ses 13 titres qui viennent, d’un seul coup, de se voir prolonger. On y retrouve forcément dedans l’inévitable « Riverdale » ainsi que les productions issues de l’univers DC.

On pensera ce qu’on veut de ce qui sort de l’écurie CW mais le public a largement déjà prouvé qu’il était présent pour soutenir le network. Certes, les différentes séries ne s’adressent pas forcément à tout le monde ni à ceux qui préfèrent s’orienter vers du haut de gamme à la HBO, mais il y a toujours des choses intéressantes à suivre. Rien que si on apprécie plutôt les héros de DC, impossible de passer à côté de CW et de son Arrowverse. À l’instar de Marvel avec son MCU, un vrai univers étendu s’est constitué sur le petit écran chez la concurrence et tout est mené avec une certaine cohérence non dénuée d’ambition. Comme en atteste le crossover Crisis on Infinite Earths, l’événement qui fait sa part du boulot en ce moment.

DC et le reste, CW renouvelle tout !

L’avenir s’annonce radieux pour tous les programmes de CW puisqu’ils viennent, sans exception, d’être renouvelés. Pour rester chez DC, Flash aura sa saison 7, Supergirl une sixième, Black Lightning une quatrième, Legends of Tomorrow une sixième et la nouvelle venue Batwoman une seconde. On ne jouera pas aux étonnés, la bonne forme de l’Arrowverse et des différentes aventures en solitaires n’étaient pas inquiétantes pour qu’on s’imagine une annulation.

Riverdale aura évidemment sa cinquième saison. En France, c’est du côté de Netflix qu’on s’oriente pour suivre ce programme qui fait fureur chez le public adolescent. Comme ce qu’on disait pour le cas DC, pas de raison apparente de s’en séparer à l’heure actuelle. On notera également que le spin-off de Riverdale, Katy Keen, qui débutera en février prochain, est concerné par une commande de 13 nouveaux épisode supplémentaires. Cas de figure un peu similaire pour Roswell, New Mexico et In The Dark, dont les saisons 2 respectives ne sont pas encore sorties, qui disposent déjà d’un renouvellement chacune.

Et pour être complet sur le sujet, Dynastie aura une quatrième saison, quand All American, Charmed et Legacies en auront toutes une troisième. CW ne fait pas les choses à moitié probablement pour ne pas subir de plein fouet – si elle arrive – une nouvelle grève des scénaristes dans l’industrie hollywoodienne. La Writers Guild of America reste en conflit avec l’Association of Talent Agents à propos de ses droits. Une possible crise est attendue par les observateurs dans les prochains mois. En 2017, elle a été évitée de justesse mais il y a encore de quoi s’inquiéter tant que les auteurs n’auront pas obtenu une vraie revalorisation de leur boulot. Un épisode semblable à celui de 2007 n’est pas à exclure…