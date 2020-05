Batwoman : Hush (Silence) le célèbre ennemi de Batman se dévoile

Un méchant très connu de l'univers Batman s'apprête à débarquer dans la série "Batwoman". Découvrez le premier aperçu de Hush (aussi connu en France sous le nom de Silence) dans le teaser promotionnel du prochain épisode de la série de l'Arrowverse.

La tempête Crise on Infinite Earths est passée. L'Arrowverse continue et a accueilli en fin d'année dernière le personnage de Batwoman. La cousine de Batman a une série entière qui lui est dédiée. La diffusion continue à ce jour et le prochain épisode, le 19ème, va permettre à un gros méchant de la mythologie Batman de faire son apparition. Le teaser promo d'une trentaine de secondes dévoile en effet l'arrivée de Hush (Silence en VF). Un personnage qui a un passif très important avec Bruce Wayne mais qui va, ici, affronter Batwoman.

La série CW a vraiment respecté le look auquel on l'associe, avec ce masque composé de bandelettes blanches. On le voit également avec ses pistolets, qui sont ses armes de prédilection. Le personnage ne sort pas de n'importe où dans Batwoman. Nous avons déjà pu le voir sous sa forme humaine. Le Dr Thomas Elliot est incarné par Gabriel Mann jusqu'alors et c'est évidemment lui qu'on retrouvera sous le masque. Les fans s'attendaient forcément à ce que ce moment vienne un jour, sinon à quoi bon l'introduire de cette manière ?

Qui est Hush dans les comics ?

Thomas Elliot a une histoire toute particulière avec Bruce Wayne. S'ils ont été amis durant leur enfance, ils ont pourtant des caractères très différents. Les deux ont été élevés dans des milieux aisés mais Bruce avait bien plus d'affection pour ses parents que Thomas pour les siens. Ce second a même tenté de les tuer dans un accident de voiture arrangé mais sa mère a pu s'en tirer grâce aux compétences du père de Bruce, qui la sauva de ses blessures. Depuis, Thomas se sent trahi et en veut à la famille Wayne. Lorsqu'il découvre que son ancien ami est également Batman, il rêve de le vaincre dans le costume de Hush pour prendre sa vengeance.

Hush débarque donc dans l'épisode 19, qui est l'avant-dernier de cette première saison de Batwoman. Une figure aussi importante de la mythologie Batman risque d'être utilisée sur la durée et nous devrions aussi le voir dans le final prévu le 17 mai. On rappellera que cette saison devait durer plus longtemps mais que la crise sanitaire a provoqué des problèmes pour la production, forçant la chaîne à s'arrêter ici. La prochaine saison reprendra donc ce qui manque dans la première et se chargera de prolonger le tout.