Batwoman : la nouvelle actrice principale est trouvée - CinéSéries

Suite à l'annonce du départ de Ruby Rose qui détenait le rôle principal de la série "Batwoman", la chaîne The CW devait chercher une remplaçante. On sait désormais qui est l'élue pour cette nouvelle incarnation du personnage et il s'agit encore une fois d'une actrice de la communauté LGBTQ+.

Batwoman change d'identité

La première saison de la série DC Batwoman présentait Ruby Rose dans la peau de Kate Kane. La cousine de Batman ne supportant pas de voir sa ville de Gotham orpheline du Chevalier Noir, décide de prendre la relève et de lutter contre les voyous. Ce show appartient à l'Arrowverse et a une particularité notable : son héroïne est lesbienne - une première, bien qu'il y ait déjà eu des personnages secondaires LGBT dans l'Arrowverse. Tout avait assez bien débuté mais voilà que Ruby Rose décide de ne pas continuer l'aventure après la fin de la diffusion de la première saison. Un accord qui arrangeait à la fois l'actrice, qui ne se fait pas aux exigences du tournage d'une série, et les producteurs, a priori exaspérés par le comportement de leur star. Caroline Dries, la co-créatrice de Batwoman, avait annoncé qu'un nouveau personnage principal serait introduit et qu'il fallait caster une actrice appartenant à la communauté LGBTQ+. C'est ce qui a été fait. The Hollywood Reporter annonce que Javicia Leslie (God Friended Me) a été choisie pour devenir Batwoman. Ouvertement déclarée comme bi-sexuelle, elle correspond au profil recherché.

Qui est Ryan Wilder, la nouvelle Batwoman ?

Elle ne sera pas une seconde Kate Kane mais une autre héroïne nommée Ryan Wilder. Bien qu'elle partage un costume identique, les deux femmes sont assez différentes. La série fait le choix de se "rebooter" dans la saison 2, en introduisant un personnage qui sera différent dans le caractère. Cette Ryan Wilder a un passé sombre, avec la drogue et des mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, elle réside dans un van et s'avère être une redoutable combattante. Lesbienne comme Kate, elle est aussi une Batwoman de couleur noire. Ce détail n'est pas anodin pour vraiment trancher par rapport à sa prédécesseure. La série n'avait pas eu peur de présenter sa première super-héroïne gay et elle s'inscrit un peu plus dans une démarche moderne en la transformant en femme de couleur.

L'ombre de Kate Kane planera sur la saison 2

Pour assurer la transition, Kate Kane ne sera pas totalement évincée du scénario. Si elle ne devrait pas apparaître à l'écran, la raison de sa disparition sera évoquée dans cette saison 2. Il faudra sûrement une explication claire pour justifier que Ryan prenne la place. Le public sait par quoi est provoqué le changement mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi dans la continuité narrative. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'est communiquée pour les prochains épisodes.