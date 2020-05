Batwoman : la vérité derrière le départ de Ruby Rose

Le départ de Ruby Rose est un séisme dans l'Arrowverse. Avec à peine une saison dans les jambes, l'héroïne de l'univers DC sur petit écran perd son interprète. Quelques heures après cette annonce, on en sait visiblement plus sur les raisons de cette séparation inattendue.

Tout juste dans la foulée de la diffusion du dernier épisode de la première saison de Batwoman, la série est dans la tourmente. Ruby Rose, qui avait décroché le rôle titre, ne détiendra plus le costume à l'avenir. Une séparation franchement inattendue pour le public, qui va devoir s'habituer à une autre interprète. Pour la continuité, ce n'est pas le top du tout. Comment justifier qu'un personnage prolonge son arc narratif en changeant en cours de route de visage ? Les scénaristes devront trouver une parade pour expliquer ça. La stupeur étant d'autant plus importante qu'on ne comprenait pas ce qu'il se passait avec ce départ. Du côté des communiqués officiels, pas de trace de rancœur. Tout le monde apportait sa touche de positivisme et les producteurs ont annoncé qu'ils allaient se mettre en quête d'une autre actrice (qui devra appartenir à la communauté LGBT) pour Batwoman.

Le rôle de Batwoman pas fait pour Ruby Rose

Quelques heures après l'annonce de ce départ, la presse américaine rapporte des éléments qui donnent un nouvel éclairage sur la situation. D'après TVLine, Ruby Rose n'a pas claqué la porte d'elle-même, cette décision provient d'une sorte de commun accord. Une source proche du dossier affirme que ce "n'était pas 100% sa décision" et que le tournage de la première saison avait fait naître des tensions sur la plateau, en partie à cause de son comportement. Elle ne trouvait pas de plaisir dans Batwoman, en plus d'avoir échappé à une paralysie lors d'un grave accident.

Ruby Rose n'aimait pas le rythme imposé par la conception d'une série, différente de celle d'un film au niveau de la logistique et du temps nécessaire. Entre la fatigue et les voyages à Vancouver (lieu des prises de vue), l'actrice a compris qu'elle n'avait pas sa place. Ces raisons auraient engendré une réelle rupture avec le reste de l'équipe, poussant les producteurs à agir avant que l'affaire ne devienne plus grave. Une séparation qui arrange tout le monde, l'actrice pourra se libérer pour travailler là où elle trouvera du plaisir et la série pourra désormais s'appuyer sur quelqu'un qui veut s'investir pleinement dans la création.