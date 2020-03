Batwoman : l’héroïne vient de briser la première règle de Batman

Dans l’épisode de la série DC diffusé avant-hier, Kate Kane brise la règle la plus importante que suit le chevalier noir depuis sa création. Ce choix scénaristique fort devrait avoir des répercussions sur l’attitude de l’héroïne dans le reste de la série.

Attention car cet article contient de gros spoilers sur l’épisode 15 de la première saison de Batwoman.

Intitulé « Off With Her Head » en version originale, et dévoilé avant-hier aux États-Unis, le quinzième épisode de la première saison de Batwoman a pu surprendre beaucoup de fans. Les scénaristes de la série ont en effet fait un choix fort, puisque l’héroïne a brisé la règle la plus importante du chevalier noir.

La règle en question, bien connue des fans du héros, est que Batman ne tue jamais ses ennemis. Peu importe les atrocités commises par le Joker, le Pingouin, ou les autres criminels qu’affrontent le justicier créé par Bob Kane et Bill Finger, ce dernier se refuse à les tuer. Et il attend de tous ses associés qu’ils appliquent le même principe.

Or, dans le dernier épisode qu’ont pu découvrir les fans de Batwoman, l’héroïne interprétée par Ruby Rose brise cette règle. Au cours d’une scène d’interrogatoire intense, Kate demande des explications au Dr August Cartwright sur la mort de sa mère.

Cartwright, personnage inédit introduit dans l’Arrowverse, était déjà le responsable du traumatisme qu’a connu Beth Kane, la sœur de l’héroïne, et qui l’a transformée en Alice. Après l’avoir trouvée en aval d’une rivière, le docteur l’avait retenue prisonnière chez lui afin qu’elle devienne l’amie de son fils Johnny. La mère du docteur, Mable, avait aussi traité Beth comme une esclave.

Batwoman cède à la colère

Après avoir découvert le Dr attaché près du Bat-Signal par sa sœur, accompagné des mots « Demande à propos de Maman ma chère », Kate interroge donc Cartwright. Ce dernier avoue alors qu’en plus d’avoir maltraité Beth, il a également récupéré le corps de leur mère, Gabi, et lui a coupé la tête avec l’intention de greffer son visage sur celui de sa propre mère, avant de se rétracter.

Après avoir découvert la tête de Gabi dans le réfrigérateur du laboratoire du docteur, Alice, ivre de colère, avait brûlé vive Mable. La réaction de Kate dans « Off With Her Hand » est la même. Incapable de se contrôler, la jeune femme étrangle le docteur, déjà faible après avoir essayé de se trancher la gorge, jusqu’à ce qu’il s’étouffe.

Ce choix radical de la part des scénaristes devrait avoir des répercussions sur le comportement de Kate dans les prochains épisodes. L’héroïne se posera sûrement des questions sur sa ressemblance avec sa sœur après cet événement, et elle devra sûrement lutter pour se convaincre qu’elle n’est pas si mauvaise. Le seizième épisode de la série sera diffusé dimanche aux États-Unis, et il sera intéressant de suivre le cheminement de pensée de Kate et sa réflexion sur son acte.