Batwoman saison 1 : Alice et Kate font équipe dans l'épisode 16

!! ATTENTION SPOILERS !! Nouvelle semaine, nouvel épisode de « Batwoman », et le 16ème de la saison 1 nous a réservé de belles surprises. A commencer par une réunion de famille bien particulière pour les Kane. Explications.

Kate Kane est maintenant une justicière à part entière. Elle s'est forgée un nom et une identité bien différents de son cousin. Et grâce à de nombreux actes héroïques, cette dernière a gagné, en grande partie, la confiance de Gotham. Cependant, dans l'épisode 15 (celui de la semaine dernière), Kate s'est éloignée de l'alter-ego de Bruce Wayne, afin de prendre une direction plus meurtrière... En effet, la jeune femme a tué Augustus Cartwright et va devoir faire face à certaines conséquences dans l'épisode diffusé hier soir aux États-Unis.

Jeu des 7 différences entre Kate et Alice

L'épisode 16 de Batwoman, intitulé « Through the Looking-Glass » ne perd pas de temps pour aborder LE sujet dont tous les fans (ou presque) parlent : Kate a commis son premier meurtre. On retrouve d'ailleurs presque de suite Kate, Jacob Kane et Alice entrain d'enterrer le corps d'Augustus Cartwright. La leader du Wonderland Gang en profite pour démontrer à notre héroïne masquée, qu'elle ressemble bien plus à sa jumelle que celle-ci le laisse entendre. Quitte à dire qu'elles sont identiques. Une affirmation que Kate réfute bien que cette dernière soit sujette à de petits troubles « post-acte meurtrier ».

En outre, si Kate pense qu'Alice va disparaître, maintenant que son tortionnaire est mort, c'est mal la connaître. Celle-ci souhaite retrouver Mouse. Et seulement après ça, la jumelle de Kate disparaîtra pour de bon. Or, pour cela, Alice a besoin de l'aide de Kate. On a alors l'impression que Batwoman cède alors à son côté obscur en acceptant d'aider sa sœur. Mais cela doit forcément cacher quelque chose, non ?

Intrigue parallèle pour Luke, Mary et Sophie

Alice et Kate sont donc sur la trace de Mouse : celles-ci le manquent de peu puisqu'il se fait arrêter par les Crows. Enfermé à l'Asile d'Arkham, les deux sœurs vont devoir élaborer un plan pour le libérer.

Et le temps qu'elles trouvent un moyen, l'intrigue se concentre sur Luke et Sophie. Voici plusieurs épisodes que cela avait été annoncé : le meurtrier présumé du père de Luke, Lucius Fox, a fait appel pour sortir de prison et avoir le droit à un nouveau procès. Cependant, ce que l'on a également appris, c'est que cette personne est vraisemblablement innocente. Quelqu'un de haut placé dans l'organisation des Crows lui a fait porter le chapeau. Jacob Kane demande donc à Sophie d'enquêter sous le manteau.

Cela l'amène à se retrouver dans un guet-apens, mais heureusement elle est sauvée par Julia Pennyworth a.k.a la fille d'Alfred a.k.a une des ex de Kate. Quant à Luke, on le retrouve au tribunal dans l'attente du verdict. Mary le rejoint pour lui apporter son soutien (et l'on « ship » de plus en plus ce duo).

La trahison sous toutes ses coutures

Si le pseudo meurtrier de Lucius Fox finit par être libéré, Luke ne voit pas ça du même œil. Celui le confronte donc et une certaine vérité éclate. Tout porte à croire qu'il existe un conspiration au sein des Crows mais malheureusement le « meurtrier » du père de Luke est tué avant d'avoir pu lui en dire davantage. On s'attend donc à ce que Luke, Mary, Sophie et peut-être Julia Pennyworth enquêtent là-dessus lors des prochaines semaines. Il y a donc bien une personne qui a « trahi » les Crows, il y a plusieurs années et qui continue de le faire.

D'ailleurs en parlant de trahison, c'est au tour de Kate de trahir de nouveau Alice. Après avoir choisi de la laisser mourir (bien qu'on ait vu que cela n'a pas fonctionné) il a quelques épisodes, Kate enferme Alice avec Mouse dans Arkham. On apprend alors que Kate travaillait depuis le début avec son père afin d'arrêter la leader du Wonderland Gang. On finit donc cet épisode avec une Alice en larmes et l'on s'attend à ce qu'elle se venge. Or, celle-ci risque d'avoir du pain sur la planche car l'épisode 16 a annoncé l'arrivée de Safiyah Sohail, une « pirate », une ennemie d'Alice et une ex de Kate.

Entre Sophie, Julia ou encore Safiyah, Batwoman risque de ne plus savoir où donner de la tête la semaine prochaine. On a hâte d'en découvrir plus, d'autant que cette semaine nous a reboostés : l'intrigue a tenu tout du long et Kate est bien l'héroïne badass que l'on imaginait.