Batwoman saison 2 : la créatrice veut-elle tuer Kate Kane ?

Suite au départ de Ruby Rose à l'issue de la première saison de "Batwoman", la série se cherche une nouvelle incarnation et va introduire une autre héroïne. Est-ce que Kate Kane va cependant mourir ? La rumeur enfle en ce moment, alors la showrunneuse et co-créatrice met les choses au point sur le sujet.

Ruby Rose partie, la série Batwoman va continuer en changeant de personnage principal. Une certaine Ryan Wilder va prendre la place de Kate Kane et ainsi le programme DC s'offre une sorte de reboot. La première saison restera comme une anomalie dont le rapport avec le reste sera à priori réduit avec le temps. Même si elle a posé les bases de l'univers, on va devoir apprendre à connaître une nouvelle héroïne avec tout ce que cela implique. Pour permettre cette transition et faire table rase du passé, est-ce que Kate Kane va mourir lors du lancement de la saison 2 ? Cette théorie a été évoquée dernièrement mais personne ne sait à quoi s'attendre. Pour stopper ce bruit inutile, Caroline Dries, la co-créatrice et showrunneuse de Batwoman, a dévoilé dans un post sur son compte Twitter qu'elle ne comptait pas se séparer du personnage de cette façon :

En tant que lesbienne scénariste depuis une quinzaine d'années, je connais la tendance "Bury Your Gays" et je ne veux pas y participer à mon tour. C'est pourquoi il est important pour moi en tant que showrunneuse de clarifier toutes les fausses informations qui circulent à propos de Kate Kane et de recasting pour Batwoman.

Elle continue en clamant son amour pour Kate Kane et affirme que sa disparition sera l'un des mystères de la saison 2. En somme, le scénario devrait prendre en considération le changement pour trouver une justification scénaristique qui fonctionne, outre le contexte que tout le monde connaît. Si la justification est assez intelligente, la notion de reboot déguisé prendra tout son sens.

Bury Your Gays, c'est quoi ?

Pour comprendre la sortie de la showrunneuse, il faut un peu remonter dans le temps et se souvenir que plusieurs networks ont reçu des flots de critiques lorsque le public a constaté que les personnages LGBTQ+ avaient une mystérieuse et fâcheuse tendance à mourir, bien plus que leurs camarades hétérosexuels. Pour dénoncer cette discrimination, le terme "Bury Your Gays" a ainsi été trouvé et popularisé pour parler du phénomène.

Il serait malvenu idéologiquement qu'une série comme Batwoman, engagée auprès de cette communauté, se retrouve dans cette situation. On rappellera que CW a voulu d'une Kate Kane lesbienne et que l'actrice - en l'occurence Ruby Rose - devait aussi l'être par souci de représentativité. La prochaine qui prendra le rôle dans la série ne pourra déroger à cette règle. Condition sine qua non pour répondre aux problèmes de diversité dans l'industrie. Si quelques rumeurs ou pronostics circulent sur le web, personne n'est encore engagé pour la saison 2.