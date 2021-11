Baymax : la série dérivée des Nouveaux héros dévoile sa première bande-annonce

La série « Baymax », dérivée du film « Les Nouveaux héros », dévoile sa toute première bande-annonce. Le show se concentrera sur l'attachant robot du film Disney, inspiré des personnages de Marvel Comics.

Les Nouveaux Héros : gros succès pour Disney

En 2015, Disney Animation présente son nouveau film : Les Nouveaux héros. Réalisé par Don Hall et Chris Williams, le film a rencontré un franc succès auprès des spectateurs comme des critiques professionnelles. Inspiré de personnages issus de l'univers de Marvel Comics, le long-métrage se concentre sur un groupe de jeunes adolescents qui se servent de leurs capacités hors du commun pour sauver le monde. Côté box-office, le film a rapporté plus de 675 millions de dollars de recettes pour un budget de 165 millions.

Les Nouveaux Héros ©Disney

Les Nouveaux Héros avait fait grande impression grâce à son animation dantesque, dont s'est inspiré récemment Sony avec Spider-Man : New Generation. Dans les comics, Les Nouveaux Héros, qui se font appeler Big Hero 6, sont créés en 1999 par Steven T. Seagle et Duncan Rouleau. Le but de ces personnages est d'emmener les lecteurs vers de nouveaux horizons : le Japon. En gros, ils sont un peu les Avengers de Tokyo. Évidemment, le film s'est énormément éloigné du format d'origine, pour offrir une comédie attachante et touchante, qui s'articule surtout autour du personnage de Baymax. À tel point que ce dernier va avoir sa propre série !

Baymax : première bande-annonce

Ce vendredi 12 novembre, à l'occasion du Disney+ Day, la firme aux grandes oreilles a fait de nombreuses annonces. Parmi celles-ci, les personnages de Les Nouveaux Héros vont prochainement faire leur retour sur Disney+. Enfin, surtout Baymax, qui va avoir sa propre série. Le récit se déroule dans la ville fictive de San Fransokyo, où Baymax va vivre ses propres aventures.

Les Nouveaux Héros ©Disney

Le show est toujours mis en scène par Don Hall. La première bande-annonce met l'accent sur le fameux robot, tandis que les autres personnages semblent pour le moment absents de l'intrigue. Apparemment, Baymax aide aujourd'hui de nombreux utilisateurs à travers la ville à accomplir des tâches quotidiennes et plus anodines que lorsqu'il a sauvé le monde avec ses amis. La première bande-annonce met en exergue une approche comique qui rappelle énormément le récent Ron Débloque. Attention à la répétition donc. En tout cas, la série Baymax est attendue courant été 2022 sur Disney+.