Beastars saison 2 : la date de sortie sur Netflix est connue

Au terme d’une première saison réussie, "Beastars" est devenu un anime populaire sur la plateforme Netflix. Bonne nouvelle pour les fans : la saison 2 a sa date de sortie ! Ce sera le 21 Janvier 2021.

Un monde anthropomorphe

Pour rappel, Beastars se déroule dans un univers peuplé d'animaux anthropomorphes civilisés. Toutefois, herbivores et carnivores parviennent à difficilement coexister. Nous suivons donc le quotidien de Legosi, un étudiant - loup au cœur doux malgré son apparence menaçante, et membre du club de théâtre de l'institut Cherryton. Il vit ainsi dans ce dortoir avec plusieurs autres étudiants et tente tant bien que mal de refréner ses pulsions suite aux multiples discriminations qu'il subit. Un jour, un de ses amis est retrouvé mort au sein du campus, ce qui accroît le climat de méfiance entre herbivores et carnivores. Au même moment, Legoshi fait la rencontre de Haru, une petite lapine blanche, et commence à avoir des sentiments pour elle.

Beastars et Netflix

Basée sur le manga du même nom de l’auteure Paru Itagaki (toujours en cours de parution depuis 2016), Beastars connait depuis 2019 une adaptation animée réalisée par le studio d'animation Orange. Il est diffusé sur Netflix depuis Octobre 2019 et connait jusqu'à aujourd'hui un franc succès sur la plateforme. Si les fans espéraient voir la saison 2 en 2020, ils seront déçus. En effet, le site officiel de l'anime a indiqué que la saison 2 ne serait pas diffusée avant 2021. C'est d'ailleurs Paru Itagaki qui s'est chargée de l'annonce, l'anonymat bien protégé par son fameux masque de poule à l'effigie d'ailleurs d'un des personnages de l'histoire. Il faudra donc attendre le 21 Janvier pour découvrir une nouvelle fournée de 12 épisodes. Si la première saison couvrait les 47 premiers chapitres du manga, cette seconde devrait en couvrir une cinquantaine d’autres.

Toutefois, la série ne multipliera normalement pas les saisons puisque le manga, comptant dix-sept tomes actuellement au Japon, devrait prochainement toucher à sa fin. En France, il est édité chez Ki-oon et le douzième est prévu pour le 3 septembre prochain. Vous pouvez donc patienter d'ici là en lisant le manga !