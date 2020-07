Beavis and Butt-Head : la comédie culte de retour avec un revival

La méchanceté de "Beavis and Butt-Head" vous manque ? N'ayez crainte : les deux sales gosses ne vont pas tarder à reprendre du service. Un revival de la série culte est en préparation, toujours avec Mike Judge. Il pourrait même y avoir d'autres surprises...

Beavis et Butt-Head reviennent troller

Irrévérencieuse, méchante et idiote. Trois adjectifs qui collent parfaitement à Beavis and Butt-Head, la série animée culte qui tient son titre des deux personnages principaux, des adolescents pas très agréables qui sont tout sauf des lumières. Friands de rock, de sexe et de tout ce qui touche à la violence, ils passent leur journée à ricaner, fantasmer sur la gente féminine et dénigrer ceux (ils sont nombreux) qui ne trouvent pas grâce à leurs yeux. Le concept de la série, simpliste, ouvre la porte à un nombre incalculable de situations barrées. Cette création de Mike Judge a connu sa dernière saison en 2011 et Variety annonce que le duo infernal reprendra prochainement ses activités favorites avec un revival qui est déjà signé pour deux saisons au minimum sur Comedy Central.

Mike Judge reste impliqué pour continuer de préserver le style si particulier de son bébé et l'univers pourrait même devenir encore plus grand avec des potentiels spin-offs ainsi que d'autres séries. La recette Beavis and Butt-Head sera préservée pour se positionner en réaction aux phénomènes de société, à la pop culture et au monde moderne tel qu'on le connaît. Il sera notamment question du comportement de la nouvelle génération, moquée à l'extrême au travers de deux personnages centraux. Si ce revival garde sa liberté de ton pour égratigner tout le monde, la série risque encore d'être au coeur de quelques polémiques. Rien qu'avec l'importance des réseaux sociaux, il y a déjà un premier axe de travail pour tirer sur tout ce qui bouge.

Une satire qui n'a jamais fait l'unanimité

Beavis and Butt-Head n'a jamais eu pour vocation de donner l'exemple. Ou alors, si elle le fait, c'est en montrant exactement tout ce qu'il ne faut pas faire ou être dans la vie. Les personnages secondaires sont pour la plupart pensés afin de contrebalancer les actes des deux adolescents, mais c'est leur débilité qui est mise en avant au bout du compte. La série se fiche de la bienséance et use d'un humour plus qu'inadapté aux plus sensibles. Elle a par ailleurs était concernée à multiples reprises par la controverse, soit pour des répliques ou des situations. Ce revival risque donc de ne pas passer inaperçu !