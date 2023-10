Beckham : Leonardo DiCaprio a été décisif pour le documentaire Netflix

L'excellent documentaire sur le footballeur David Beckham, disponible sur Netflix et sobrement intitulé "Beckham", n'aurait peut-être pas pu se faire sans l'intervention décisive de l'acteur et producteur Leonardo DiCaprio. Celui-ci a en effet été de très bon conseil au moment de choisir un réalisateur.

Beckham, le documentaire du moment

Actuellement sur Netflix, les abonnés de la plateforme peuvent découvrir la carrière professionnelle et un peu de la vie privée du footballeur anglais David Beckham. Son parcours en club, sa relation avec son épouse Victoria, leur installation aux États-Unis, le documentaire Beckham propose ainsi en quatre épisodes une plongée captivante dans la vie de celui qui est devenu une icône mondiale, et dans le business du football. Produit avec application, mêlant entretiens et images d'archives, Beckham est réalisé par l'acteur, réalisateur et producteur Fisher Stevens. Acteur prolifique, présent dans les quatre derniers films de Wes Anderson, on l'a aussi récemment vu dans l'excellente série Succession.

Hugo Baker (Fisher Stevens) - Succession ©HBO

Quand il n'est pas devant la caméra, Fisher Stevens est derrière et s'est imposé comme un très sérieux producteur et réalisateur de documentaires. Il a notamment produit en 2009 The Cove, qui a reçu en 2010 l'Oscar du Meilleur documentaire.

"Léo m'a recommandé !"

Pour Beckham, Fisher Stevens a raconté à The Guardian qu'il n'était a priori pas intéressé par en assurer la réalisation. "Je me disais : "Non". Ça serait deux ans de ma vie et il faudrait vraiment que j'aime passer du temps dans cet univers." Mais une première recommandation vient de Jesse Armstrong, créateur et scénariste de Succession, qui lui dit : "Tu ne peux pas ne pas le faire. C'est une super histoire." Puis ce faut au tour de Leonardo DiCaprio d'y aller de son conseil, cette fois-ci auprès de David Beckham lui-même.

David et Leo passaient du temps ensemble, et David lui a demandé qui il pourrait avoir comme réalisateur (pour le documentaire, ndlr). Et Leo m'a recommandé ! Davis a regardé "Avant le déluge" et "Palmer", que j'ai réalisés, et a vu quelque chose qui lui plaisait - l'émotion, j'imagine.

Avant le déluge - Leonardo DiCaprio - Fisher Stevens

Si Leonardo DiCaprio a recommandé Fisher Stevens à la réalisation, c'est parce que les deux hommes sont tous les deux très investis dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Ils ont notamment produit ensemble Avant le déluge, dont Leonardo DiCaprio est le narrateur et Fisher Stevens le réalisateur.