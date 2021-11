Bel-Air : le reboot de la série culte s'affiche dans un premier teaser intrigant

Même si vous n’êtes pas un enfant des années 90, il est peu probable que vous n’ayez pas entendu parler de la sitcom « Le Prince de Bel-Air » qui a révélé la star Will Smith. Les plus jeunes auront toutefois l’occasion de se rattraper avec son reboot intitulé « Bel-Air », dont le premier teaser est sorti.

Le Prince de Bel-Air : série culte avec Will Smith

En 1990, le manager musical Benny Medina présente au célèbre Quincy Jones (le mythique producteur de Michael Jackson) un projet de série télé inspirée de sa propre vie. En effet, Medina vivait dans une grande pauvreté dans les quartiers difficiles de Los Angeles, jusqu’au jour où il se lia d’amitié avec un adolescent riche de la banlieue de Beverly Hills. Par la suite, il vint vivre avec eux, et son existence entière bascula. Toutefois, pour cette série, Medina souhaitait absolument modifier certaines choses, notamment le fait qu’un noir pauvre s’en allait vivre chez une famille blanche et riche. Concept qu’il jugeait galvaudé et déjà utilisé par le passé (cf Arnold & Willy), il souhaita donc que la riche famille blanche soit remplacée par une riche famille noire. Ainsi naît le projet Le Prince de Bel-Air.

Pour sa tête d’affiche, Quincy Jones fait appel à un jeune rappeur prometteur nommé Will Smith, et surnommé The Fresh Prince. Jusqu’ici, l’artiste n’avait jamais tourné devant une caméra. Pourtant, il obtient la confiance de Jones et Medina suite à son audition. C’est ainsi que Le Prince de Bel-Air débute en 1990, avec le succès incroyable qu’on lui connaît. Un triomphe qui amène même NBC à se raviser sur sa possible annulation à la fin de la saison 3, suite à une énorme pétition des fans qui mettent la pression à la chaîne.

Il faut dire que Le Prince de Bel-Air est probablement l’une des sitcoms les plus représentatives des années 90 : un générique incontournable, un humour désopilant incarné par Will Smith et des tenues vestimentaires douteuses.

La nouvelle d’un reboot a donc surpris, tant la série originale est totalement ancrée dans son époque. Toutefois, au vu du teaser, ce nouveau show tient à s’éloigner de son matériau de base.

The Dark Prince ?

Pour rappel, Bel-Air est produit par Will Smith himself. Cette idée lui était venue après avoir visionné un court-métrage qui proposait une relecture beaucoup plus sombre et moderne de la série dans laquelle il a joué durant 6 ans. De ce fait, le teaser est en parfaite cohérence avec la tentative de son producteur d’opérer une version bien plus dark du Prince.

On y voit ainsi le nouveau Will Smith (incarné ici par Jabari Banks) qui se retrouve plongé au fond d’une piscine, sur une voix-off qui récite les vers de l’ancien générique. Au fond de l’eau flotte autour de lui des trophées, des ballons de baskets et autres objets que l’on avait déjà pu voir tout le long de la série originale. Le jeune homme s’attarde alors sur un trône qui gît dans les profondeurs de l’eau. Il s’y assoit, tandis que se pose sur sa tête une couronne.

Bel-Air ©Peacock

Au vu de la voix-off et des références au show des années 90 (la casquette et les baskets jaunes, son siège, un trône comme Will Smith dans le générique culte), cette nouvelle série tentera de mettre du neuf, tout en respectant ce qui a été fait par le passé. Toutefois, la tonalité de ce Bel-Air nouvelle version sera plus dramatique que jamais, explorant plus profondément les préjugés et les conflits existentiels que la sitcom ne pouvait raisonnablement aborder. L’approche risque de rebuter les fans inconditionnels de la première heure, mais elle s’avère diablement intéressante à suivre.

Bel-Air sera diffusé sur Peacock, service de streaming qui s’est habitué ces dernières années à ressusciter les vieux shows, comme on a pu le voir avec Punky Brewster et Sauvés par le Gong. Il faut attendre le courant de l’année 2022 pour découvrir le résultat.