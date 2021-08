Belle, Belle, Belle : la version française de I Feel Pretty en avant-première sur Salto

L'héroïne de "Plan Cœur" revient à la rentrée et apprend à s'aimer dans l'adaptation du film Netflix "I Feel Pretty". Déjà disponible sur Salto, "Belle, Belle, Belle" avec Joséphine Draï et Arié Elmaleh est une comédie aussi drôle que perspicace.

Belle, Belle, Belle : un remake made in France

Dans la version originale américaine I Feel Pretty est portée par Amy Schumer. Ici, dans Belle, Belle, Belle, c'est Joséphine Draï découverte dans la série Netflix Plan Coeur qui prête ses traits à Alice, une jeune femme mal dans sa peau. À ses côtés, on retrouve Arié Elmaleh qui incarne Benjamin et qui va tomber sous son charme. Le remake français est disponible en avant-première sur Salto et sortira le lundi 23 août sur TF1.

Concernant le reste du casting, il y a Reem Kherici, Jarry, Catherine Hosmalin, Déborah Lukumuena, Suzanne de Baecque ou encore Audrey Pirault. L'actrice Macha Méril fera également une apparition. Enfin, Joséphine Draï retrouve dans Belle, Belle, Belle son partenaire Marc Ruchmann à qui elle a déjà donné la réplique dans Plan Cœur.

C'est Anne Depétrini qui se trouve derrière la caméra et s'occupe de la réalisation. Une troisième expérience après L'Ecole est finie et Il reste du jambon ?. Les scénaristes Yaël Berdugo et Nathalie Levy-Lang ont su transposer la légèreté du récit dans un univers bien français. Composé en deux parties Belle, Belle, Belle reprend la trame de la version originale.

Belle, Belle, Belle ©FELICITA FILMS / TF1

Un récit plein d'audace

Alice a la trentaine et aime son corps autant qu'elle aime son boulot, c'est-à-dire pas vraiment. Ses complexes l'empêchent de s'épanouir pleinement. Ce gros manque de confiance en elle la bloque professionnellement et personnellement.

Après une chute sur la tête lors d'un cours de yoga, la jeune femme se réveille avec un regard totalement différent sur elle-même. Comme par magie, elle est persuadée de s'être transformée en une fille sublime. Suite à cela, elle reprend confiance en elle et décroche le job de ses rêves. Alice finit même par trouver l'amour.

Belle, Belle, Belle ©FELICITA FILMS / TF1

Mais que va-t-il se passer si Alice découvre que tout cela est une illusion ? Va-t-elle conserver cette nouvelle estime d'elle-même ? Belle, Belle, Belle est actuellement disponible sur Salto et sortira le 23 août sur TF1.