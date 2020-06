Ben Whishaw, Q dans James Bond, sera un médecin dans This is Going to Hurt

Ben Whishaw vient d’être choisi par la BBC et AMC pour tenir l’affiche de leur nouvelle production, "This is Going to hurt". La série médicale sera une adaptation des mémoires du comédien britannique Adam Kay, centrées sur son ancienne vie de docteur, et devenues un best-seller en 2017.

This is Going to Hurt racontera le quotidien difficile d’un docteur travaillant en obstétrique et gynécologie. Ben Whishaw tiendra le rôle titre, et prêtera donc ses traits à la version fictive d'Adam Kay, dont est tirée la série. On suivra l’ascension de ce dernier dans la hiérarchie de l’hôpital, alors qu’il devra endurer les longues heures de travail et les terribles responsabilités propres au métier de jeune médecin. Ce dernier essaiera de gérer sa vie personnelle dans le même temps, mais les semaines de 97 heures et les décisions de vie ou de mort auront un gros impact.

La série sera adaptée par Kay lui-même, et on peut donc s’attendre à ce qu’elle soit fidèle à sa biographie. Elle décrira les hauts et les bas du travail de médecin, et célébrera les travailleurs de la santé qui participent au bon fonctionnement des hôpitaux.

Kay et Whishaw réagissent à la nouvelle de son casting dans This is Going to Hurt

L’ancien médecin a réagi à la nouvelle dans un communiqué, se déclarant très enthousiaste à l’idée d’être joué par Whishaw dans This is Going to Hurt:

Ben est tout simplement l’un des meilleurs acteurs que notre pays ait jamais produits, et un authentique trésor national. Il n’y a simplement personne qui pourrait mieux me jouer.

L’acteur a aussi commenté la nouvelle, chantant les louanges du livre de l’ancien médecin :

Je suis fier de rejoindre cette adaptation excitante du super livre d’Adam Kay. Il porte un regard honnête, hilarant, et très émouvant à la grande institution et l’armée de héros non reconnus qui travaillent dans les services de santé du Royaume-Uni.

C’est Lucy Forbes, qui a récemment réalisé de nombreux épisodes de The End of the F***in World, qui sera la principale réalisatrice de This is Going to Hurt. Kay en sera le créateur, scénariste et producteur exécutif.

En revanche, outre Whishaw, aucune information sur le reste du casting n’a pour l’instant filtré. On devrait en savoir un peu plus sur les seconds rôles de la série dans les prochaines semaines, ou prochains mois. On ne sait pas non plus quand la série sortira.

Pour ce qui est des autres projets de l’acteur anglais, on le retrouvera dans quelques mois au cinéma, puisqu’il sera de retour dans la peau de Q dans le nouveau James Bond, Mourir peut attendre.