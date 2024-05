Benedict Cumberbatch bouleversant dans le trailer de ce prochain thriller Netflix

Netflix a mis en ligne la bande-annonce d’"Eric", une nouvelle mini-série dans laquelle Benedict Cumberbatch incarne un homme qui tente désespérément de retrouver son fils disparu.

Eric, la nouvelle série d’Abi Morgan

Abi Morgan, scénariste derrière River ou encore The Split, est de retour avec une nouvelle série, Eric. L’intrigue de ce thriller se déroule dans les années 80 et est centrée sur Vincent, un homme considéré comme l’un des meilleures marionnettistes de New York. Un jour, Edgar, son fils, disparaît sur le chemin de l’école. Alors que cette disparition le détruit petit à petit, Vincent garde espoir grâce à une marionnette dessinée par son fils. Il espère ainsi créer cette marionnette afin de pouvoir la montrer à Edgar.

Eric est portée par Benedict Cumberbatch. L’acteur britannique y est notamment accompagné de Gaby Hoffman, qui joue sa femme Cassie, et de McKinley Belcher III, qui interprète le policier en charge de l’enquête sur la disparition d’Edgar. Alors que la série arrivera dans quelques semaines sur Netflix, le service de streaming en a partagé une bande-annonce.

Benedict Cumberbatch en homme brisé dans le trailer

La bande-annonce d’Eric nous plonge sans attendre dans le cauchemar vécu par Vincent et Cassie. Alors que leur fils n’a pas toujours pas été retrouvé plusieurs jours après sa disparition, Vincent devient rapidement obsédé par l’idée de construire la marionnette du nom d’Eric, convaincu qu’elle poussera son fils à revenir vers lui. Ce faisant, il s’isole de plus en plus. Ses proches semblent ainsi convaincus qu’il est en train de sombrer dans la folie.

Ces images nous promettent une nouvelle performance forte de la part de Benedict Cumberbatch. L’acteur y transmet de manière convaincante l’impression d’un homme brisé, qui refuse d’accepter l’idée qu’il ne reverra plus son fils. Et qui est prêt à tout faire pour le voir revenir.

Sortie fin mai sur Netflix

L’histoire d’Eric a été divisée en six épisodes d’environ une heure. Ces épisodes arriveront dans quelques semaines, puisqu’ils seront tous mis en ligne le 30 mai prochain sur Netflix.