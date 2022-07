Benjamin Gates : l'héroïne de la série Disney+ se dévoile dans 2 vidéos

L'univers de Benjamin Gates va se dériver avec la série "National Treasure: Edge of History". Jess Morales, la nouvelle héroïne, se dévoile dans un premier teaser et une vidéo des coulisses qui donne un aperçu de ce que sera le programme de Disney+

L'univers de Benjamin Gates

On le sait depuis longtemps, Nicolas Cage est capable de tout jouer. Une preuve parmi d'autres avec Benjamin Gates, un archéologue à la "Indiana Jones". En 2004, Jon Turteltaub lui offre une première aventure avec Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Un film d'aventure dans lequel Gates recherche un légendaire trésor. Pour le trouver, il lui faut découvrir un premier indice caché dans la Déclaration d'Indépendance. De quoi compliquer sa mission puisqu'il s'agit du document le mieux gardé au monde. Il peut néanmoins compter sur l'aide de son ami Riley Pooler (Justin Bartha) et de la charmante Abigail Chase (Diane Kruger), mais doit également affronter le riche Ian Howe (Sean Bean).

Benjamin Gates et le Trésor des Templiers ©Disney

Avec plus de 347 millions de dollars au box-office mondial, le film produit par Walt Disney et Jerry Bruckheimer a été un beau succès. Ce qui a permis au trio de se retrouver pour une seconde aventure avec Benjamin Gates et le Livre des Secrets (2008). Un film encore une fois très bien accueilli, récoltant plus de 457 millions de dollars dans le monde.

Une nouvelle héroïne pour la série

Pendant longtemps les fans ont espéré un troisième film. Mais celui-ci ne s'est jamais fait. A la place, Disney a décidé de relancer cet univers grâce à une série : National Treasure: Edge of History. Pas de Nicolas Cage malheureusement pour ce programme, mais un tout nouveau casting. Car cette fois, on suivra une héroïne, Jess Morales, interprétée par Lisette Alexis. Celle-ci s'est dévoilée avec un premier teaser (en une d'article), diffusé à l'occasion de la Comic-Con de San Diego. Difficile de se faire une idée de la série avec cette vidéo. Cependant, Disney+ a également mis en ligne une vidéo sur les coulisses qui contient davantage d'images, à découvrir ci-dessous.

On peut voir ainsi Justin Bartha, qui sera de retour dans le rôle de Riley, mais également Catherine Zeta-Jones qui incarnera la méchante de National Treasure: Edge of History. On apprend également que l'Histoire américaine sera abordée de manière un peu différente avec la modernité du monde actuel. Des méthodes qui devraient permettre à Jess de découvrir un ancien trésor grâce à l'aide de plusieurs amis.

La série sera à découvrir sur Disney+ prochainement.