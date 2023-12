Berlin sur Netflix : que vaut la série spin-off de La casa de papel ?

Disponible depuis le 29 décembre 2023 sur Netflix, "Berlin" nous emmène à Paris pour un braquage de folie, bien avant les événements de "La casa de papel".

Berlin : avant La casa de papel

La casa de papel a été un des grands succès de Netflix. Venue d'Espagne, la série a été diffusée entre 2017 et 2021 et est rapidement devenu un phénomène culturel. On n'a par exemple pas tardé à voir apparaître des masques de Dali en guise de déguisement d'Halloween, à la manière des braqueurs de la Fabrique nationale de la monnaie.

Mais bien avant le plan orchestré par le Professeur, certains membres avaient déjà quelques gros coups à leur actif. C'est ce que nous apprend Berlin, série préquel centrée sur le sociopathe Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), l'un des personnages les plus marquants de La Casa de papel.

Berlin ©Netflix

Pas besoin donc d'avoir vu La casa de papel pour profiter de ce nouveau programme Netflix. Car on nous emmène cette fois à Paris, avec une toute nouvelle équipe composée de membres qui disposent chacun de compétences bien spécifiques, mais dirigés par Berlin. Leur but est alors de dérober des dizaines de bijoux de grande valeur, qui s'apprête à être exposés dans la capitale. Pour cela, il leur faudra surveiller le responsable de l'exposition et creuser dans les catacombes parisiennes...

Beaucoup d'amour pour un braquage

On pouvait craindre que Berlin ne fasse que reproduire la même recette que La casa de papel (du moins la première saison). La réalité est autre, avec un braquage finalement très secondaire au profit d'une série qui parle avant tout d'amour ! D'abord avec le personnage de Berlin, toujours bien porté par le charismatique Pedro Alonso, qui commence la série avec le cœur brisé suite à un nouveau mariage raté. Après cela, le protagoniste compte bien se concentrer sur son braquage de génie et mettre les sentiments de côtés. Sauf qu'à peine installé à Paris, Berlin aura un nouveau coup de foudre.

La série Netflix amuse en montrant son caractère obsessionnel et tous ses moments de folie qui lui font presque oublier le braquage à venir, pendant que les autres membres de l'équipe triment sans rechigner à la tâche. Car Berlin reste fidèle à lui-même, à savoir un sociopathe dangereux, capable de tout pour arriver à ses fins. Sans être un personnage moralement bon, il en reste fascinant.

Berlin ©Netflix

Mais l'amour dans Berlin prend différentes formes au fil des épisodes (tous assez bien rythmés malgré certaines longueurs). Et on comprend finalement pourquoi Netflix a opté pour Paris. Sans trop appuyer les stéréotypes romantiques qu'on prête à la ville, il y a une vraie cohérence à voir tous les membres de l'équipe se questionner sur l'amour, évoquer une peine de cœur, un manque d'expérience ou un amour toxique. Car si l'un a baissé les bras et ne croit plus en l'amour, voyant cela comme la fin de Titanic, un autre aura encore de l'espoir sur le sujet, quand d'autres vivrons un amour passionnel et charnel...

Une série efficace et convaincante de Netflix

Cette démarche de Berlin est plutôt maligne. Et la série trouve le bon équilibre entre l'affaire criminel qui se prépare et le développement des personnages. On échappe heureusement aux flashbacks façon La casa de papel, pour un récit plus resserré (une saison de huit épisodes qui dispose d'une conclusion) mais pas avare en retournements de situations.

Bien sûr, tout n'est pas très crédible ni cohérent, surtout à chaque fois que des personnages s'expriment dans un français laborieux. Mais Berlin demeure suffisamment efficace pour convaincre, avec une porte ouverte pour une nouvelle saison. Et avec ses personnages attachants et plus profonds qu'ils en ont l'air, porté par un joli casting composé de Tristán Ulloa, Michelle Jenner (excellente), Begoña Vargas, Julio Peña et Joel Sánchez, on se dit que la série pourrait aisément se poursuivre au-delà de cette saison 1.

Berlin est disponible sur Netflix depuis le 29 décembre 2023.