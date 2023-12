Berlin sur Netflix : avez-vous remarqué ce clin d'œil à un des plus grands plans du cinéma ?

Au milieu de l'épisode 2 de "Berlin", la série Netflix nous offre un plan-séquence qui n'est pas sans rappeler celui d'exception de "Contact" de Robert Zemeckis.

Berlin : braquage et romance à Paris

Netflix a mis en ligne le 29 décembre 2023 la série Berlin, un spin-off de La casa de papel qui se déroule avant les événements du célèbre show espagnol. On y retrouve tout de même un personnage de la première série, puisque ce nouveau programme met en scène Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), alias Berlin, qui prépare un braquage exceptionnel en plein Paris. Dès le premier épisode, on découvre une partie de son plan qui lui permettra de mettre la main sur des bijoux d'une valeur de plusieurs millions d'euros.

Pour cela, il est accompagné d'une belle équipe avec Damian (Tristán Ulloa), l'associable Kella (Michelle Jenner), la sulfureuse Cameron (Begoña Vargas), le sombre Roi (Julio Peña) et l'énergique et sympathique Bruce (Joel Sánchez). Pendant plusieurs jours, ils vont mettre en œuvre le plan imaginé par Berlin et Damian pour s'infiltrer en toute discrétion là où seront stockés les bijoux. Leur temps est donc limité, mais cela n'empêche pas Berlin de se laisser distraire par Camille, qu'il observe dans l'appartement en face de l'hôtel de luxe où réside la bande.

Berlin ©Netflix

L'homme ne tarde pas à avoir un coup de foudre pour elle et va tout faire pour la séduire. En bon sociopathe qu'il est, il se lance dans des mensonges et des manipulations, tout en étant sincèrement amoureux d'elle. Mais plus il se rapproche d'elle, et plus il prend des risques qu'elle découvre la vérité. Et elle en est d'ailleurs très proche dès l'épisode 2.

Un plan-séquence en référence à Robert Zemeckis

Après avoir passé la soirée ensemble, Berlin et Camille se retrouvent dès le lendemain lorsque la jeune femme se rend inopinément devant la chambre d'hôtel du braqueur (à 26min de l'épisode 2). Ce dernier ne peut évidemment pas la laisser rentrer, puisque la pièce est pleine d'appareils braqués vers chez elle pour l'observer. Il fait alors mine de ne pas vouloir de simple liaison avec elle, et la repousse sous prétexte qu'elle est mariée. Mais juste après avoir refermé la porte, il se ravise et s'en va retrouver Camille.

Dans un joli plan, on le voit marcher dans le couloir avant que la caméra ne révèle qu'il s'agissait en fait de son reflet dans un miroir, au moment où il embrasse Camille dans l'ascenseur. Un plan qui a certainement dû faire tilter les cinéphiles, puisqu'on a déjà vu ce même procédé de manière bien plus impressionnante chez Robert Zemeckis. C'est en effet le cinéaste qui a retourné le cerveau de bon nombre de spectateurs devant Contact (1997) et son fameux "plan-séquence du miroir".

Contact ©Warner Bros. France

Dans celui-ci, on voit une jeune Jenna Malone qui, après avoir découvert son père inanimé, court à l'étage de sa maison en direction de la salle de bain. La séquence passe au ralenti et dans les derniers instants, on découvre que l'image était issue du miroir de l'armoire à pharmacie. Un plan génial dont on ne se lasse pas, même lorsqu'on connaît la technique utilisée pour le mettre en place.

En tout cas, la référence de Berlin au film de Zemeckis est plutôt évidente, bien qu'assez gratuite. La série est disponible sur Netflix.