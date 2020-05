Better Call Saul : Aaron Paul et Bryan Cranston sont partants pour revenir

Au bout de cinq saisons, plus personne ne peut contester la force de "Better Call Saul". Le spin-off de "Breaking Bad" ne fait pas déshonneur à la série principale et s'avère être d'un très haut niveau. Pour la sixième et dernière saison, Walter White et Jesse Pinkman pourraient-ils faire une apparition ?

Ce serait de la mauvaise foi que de dire qu'il n'y avait pas un brin de scepticisme quand on a appris la préparation d'un spin-off à Breaking Bad autour de Saul Goodman. L'avocat délirant pouvait-il avoir les épaules assez solides pour porter un show qui lui est consacré ? Vince Gilligan savait ce qu'il faisait et la forme actuelle de la série lui donne raison. En gardant l'ambiance de la série originale, Better Call Saul joue habilement avec la mythologie et les codes pour s'imposer comme une extension immanquable. La saison 5 vient de finir sa diffusion (sur Netflix chez nous) et la série a encore démontré qu'elle n'avait rien à envier à sa grande sœur. On attend avec le cœur serré la prochaine, qui sera la sixième mais également la dernière. La tension risque de monter d'un cran pour offrir un final que l'on espère marquant.

Better Call Saul a convoqué des personnages connus des fans de l'univers, comme le méchant Gus Fring, ce bon veux Mike Ehrmantraut ou la famille Salamanca. Mais la série n'a jamais poussé le bouchon assez loin pour permettre une apparition de Walter White et/ou Jesse Pinkman. Chose qui serait forcément événementielle mais on connaît Vince Gilligan pour son bon sens, et il ne se rabaisserait pas à faire du fan service grossier sans une vraie cohérence derrière. C'est, peut-être, pas plus mal que ces deux personnages aussi imposants ne soient jamais venus voler la vedette, alors que Better Call Saul a tracé son propre chemin avec magnificence.

Walter White et Jesse Pinkman bientôt dans Better Call Saul ?

Il faut surtout souligner que, temporellement, une apparition est compliquée. Better Call Saul se déroule avant que le duo ne rencontre l'avocat. Comment justifier, alors, qu'il soit de la partie ? C'est pour cette raison que ça n'a jamais eu lieu et que ça risque de continuer ainsi. Lors d'un live sur Instagram, Bryan Cranston et Aaron Paul font quand même languir les fans en se montrant partants pour une nouvelle collaboration sur Better Call Saul si Vince Gilligan veut d'eux :

Je ne sais pas combien de fois nous avons dit à Vince que nous sommes prêts à le faire. Je pense tout simplement qu'il ne nous aime plus.

On sait désormais dans quel camp est la balle. Mais si le scénariste n'a jamais répondu favorablement à leur invitation, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons d'agir ainsi. Pour le bien de Better Call Saul.