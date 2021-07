Better Call Saul : Bob Odenkirk transporté à l'hôpital en plein tournage

Une inquiétante nouvelle vient de tomber ces dernières heures. Alors qu'il était en train de participer aux prises de vues de la saison 6 de "Better Call Saul", l'acteur principal Bob Odenkirk a été transporté en urgence à l'hôpital.

Better Call Saul fait honneur à Breaking Bad

Nous ne pensions pas que ça serait possible mais Better Call Saul a réussi l'exploit d'être le prolongement parfait de Breaking Bad. Sur le papier, ce spin-off consacré à Jimmy McGill/Saul Goodman (Bob Odenkirk) n'avait pas forcément un intérêt prononcé. Dans les faits, c'est plus qu'une réussite, c'est un petit miracle. Une nouvelle leçon d'écriture qui parvient à préserver la magie de l'univers en nous faisant voir ce personnage secondaire sous un autre jour.

L'histoire se déroule avant les événements de la série principale, en racontant le parcours professionnel et personnel du délirant avocat. On retrouve tout ce que l'on a aimé dans Breaking Bad mais en même temps Better Call Saul parvient à se forger sa propre identité et à ne pas dépendre de sa grande soeur. Les connexions entre les deux sont suffisamment bien pensées, sans être envahissantes.

Saul Goodman (Bob Odenkirk) - Better Call Saul ©AMC

Bob Odenkirk transporté à l'hôpital en urgence

Une dernière saison est en préparation et l'attente autour de celle-ci est grande. On espère que la conclusion sera à la hauteur mais la pandémie nous force à patienter plus que prévu. D'abord attendue cette année, la saison 6 arrivera l'année prochaine à une date inconnue sur AMC aux États-Unis et sur Netflix chez nous. Il se peut que les prises de vues prennent encore plus de retard après un événement inquiétant. The Hollywood Reporter et le reste de la presse US viennent de rapporter que Bob Odenkirk a été transporté d'urgence à l'hôpital après s'être effondré sur le plateau, au Nouveau-Mexique.

On ne sait rien de plus sur l'état de santé de l'acteur mais la nouvelle préoccupe les fans. La cause de son malaise reste à définir et ce flou entretient une forme d'inquiétude. Longtemps resté un acteur de seconde zone, Bob Odenkirk est devenu populaire grâce à son rôle dans Breaking Bad. Better Call Saul a confirmé qu'il était effectivement bourré de talent.

Récemment, on a pu le voir dans le nerveux Nobody.

On attend avec impatiences de ses nouvelles, en espérant qu'elles soient bonnes.