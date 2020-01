Better Call Saul : de nouveaux personnages de Breaking Bad arrivent dans la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

Récemment renouvelée pour une sixième et ultime saison, « Better Call Saul » n’est pas avare de nouvelles ces derniers jours. En effet, on apprend que la saison 5 sera marquée par le retour à l’écran de plusieurs personnages emblématiques vus dans « Breaking Bad. » Une nouvelle à la fois peu surprenante et émouvante, puisque certains personnages avaient tragiquement disparu dans la série…

Sortir de l’ombre de l’une des meilleures séries de tous les temps n’est pas chose aisée. Surtout lorsqu’on est le spin-off de cette même série. Néanmoins, Vince Gilligan a globalement réussi son pari puisque Better Call Saul a été saluée par la critique depuis son lancement en 2015. D’ailleurs, la série aligne les nominations et les récompenses depuis ses débuts. Si le spin-off ne jouit pas de la même hype que sa série originale, il n’a en revanche pas grand-chose à lui envier en terme de jeux d’acteurs, de personnages et de cinématographie. Et pour cette cinquième saison, le spectateur aura l’occasion de retrouver des personnages bien connus de l’univers de Breaking Bad.

À commencer par Dean Norris qui interprète Hank Schrader. Pour rappel, cet agent de la DEA facilement irritable, beau-frère de Walter White, avait trouvé la mort vers la fin de la cinquième saison. Il sera accompagné par Steven Quezada qui jouait Steven Gomez, partenaire de Hank. Ce dernier avait lui aussi trouvé la mort. Autant dire que leur retour dans Better Call Saul sera très touchant. Un 3ème acteur de Breaking Bad sera également présent dans cette cinquième saison : Robert Forster, dans le rôle de Ed Galbraith. Pour rappel, le vieil homme avait aidé Saul et Walter White à quitter Albuquerque en leur offrant une nouvelle identité. Là aussi, l’émotion sera présente puisque l’acteur est récemment décédé.

Un espoir de voir Heisenberg dans Better Call Saul ?

C’est le serpent de mer qui revient à chaque saison : à quel moment Walter White va-t-il apparaître dans Better Call Saul ? La rumeur a été récemment réalimentée par la présence du personnage dans le film El Camino, à l’occasion d’un flashback. Mais quand ? Au cours d’une interview donnée à EW fin 2019, l’acteur Bryan Cranston a répondu :

Me voir débarquer en Walt devrait se mettre en place très bientôt si l’on se fie à l’histoire. Si ça doit arriver, je répète, si ça doit arriver. Si ça n’est pas le cas, ça ne sera pas grave.

Vous sentez l’excitation monter ? Il va falloir cependant se montrer patient, puisque les producteurs ont récemment déclaré que ce ne serait pas pour la saison 5, mais qu’il y a encore beaucoup d’épisodes à venir (13) avec la sixième et dernière saison…

La saison 5 de Better Call Saul débarquera sur AMC à partir du 23 février 2020, et très peu de temps après sur Netflix.