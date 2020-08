Better Call Saul : la saison 6 va vous faire voir Breaking Bad sous un autre jour

"Better Call Saul" a fait ses preuves en étant une extension parfaite à "Breaking Bad". La sixième saison va conclure ce spin-off et finir d'établir un pont entre les deux scénarios. Le showrunner Peter Gould promet que nous allons comprendre des choses sur la série principale.

Better Call Saul : l'élève qui dépasse le maître ?

Better Call Saul est un petit miracle. Une série que l'on ne désirait pas spécialement, sur laquelle on n'avait pas d'énormes attentes et qui se révèle excellente. Ce spin-off à Breaking Bad fait également office de préquel, en suivant le personnage de Saul Goodman (Bob Odenkirk). Cet avocat fantasque que Walt et Jesse ont souvent croisé dans la série principale. S'il a permis de résoudre quelques situations, il servait aussi de ressort comique. Quand on apprend qu'un programme entier lui sera dédié, on s'attend à quelque chose qui soit moins puissant que la série mère. Cette dernière s'était imposée comme une oeuvre incontournable du petit écran, avec une implantation quasiment directe dans la pop culture.

Nous avions douté et pourtant Better Call Saul l'a fait. La série s'est forgée sa propre identité, en gardant intact l'univers de Breaking Bad. Mieux, on a régulièrement entendu qu'elle s'est hissée au niveau de sa grande soeur. Un compliment lourd de sens, qui en dit long sur sa qualité. Le scénario permet vraiment de découvrir Jimmy McGill comme homme, avec ses failles, son chemin, sa famille et ses premières embrouilles. Jesse et Walter White ne sont pas présents (logique, la série se déroule avant leur rencontre) mais on retrouve des personnages connus. Comme le méchant Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) et d'autres.

Une dernière saison qui va changer notre regard sur Breaking Bad

Better Call Saul a continué de nous régaler avec la cinquième saison. Une sixième, qui sera également la dernière, est en préparation. Autant dire que l'impatience est présente, la tension dans les enjeux actuels permettant de prévoir un final tonitruant. Le showrunner Peter Gould explique dans une interview chez The Hollywood Reporter (via Screenrant) que ces prochains épisodes vont apporter un éclairage nouveau sur Breaking Bad :

Je pense que quand vous aurez fini Better Call Saul, vous allez voir Breaking Bad sous un autre angle. Nous allons apprendre des choses à propos des événements de Breaking Bad que nous ne savions pas. Et nous allons en apprendre plus sur le destin de plusieurs personnages qui vont surprendre les gens et se révéler autrement.

Comme le film El Camino qui a bouclé l'arc de Jesse, Better Call Saul devra s'assurer de ne pas finir sur des points de suspension et de relier les deux séries. Une marge de manoeuvre existe mais il est, par exemple, impossible que Jimmy McGill/Saul Goodman meurt. Pareil pour les personnages qui sont dans les deux histoires. On peut craindre un peu plus pour Kim, qui n'est pas dans Breaking Bad. Peter Gould parle, lui, de figures qui sont connues bien avant Better Call Saul. On connaît déjà la bonne part de Mike, qui se révèle être un allié fiable quand vous jouez dans le même camp. Le showrunner veut peut-être parler du méchant Gus et de ses motivations. Viendra-t-il en aide à Jimmy ?

Le monde créé par Vince Gilligan n'est ni tout blanc, ni tout noir. Qu'ils soient gentils ou méchants, principaux ou secondaires, les personnages sont toujours très bien construits, avec de la profondeur. Le Jimmy du spin-off est différent de celui de la série principale, et les prochains épisodes vont achever sa mutation en celui que l'on a connu au départ.

Ce teasing donne envie de se jeter sur la saison 6, qui sera toujours à suivre chez nous sur Netflix, au rythme de la diffusion hebdomadaire d'AMC. Précisons que 13 épisodes la composeront - 3 de plus que d'habitude. L'écriture est toujours en cours et aucune date n'a encore été communiquée. Elle sera fixée probablement quelque part en 2021.