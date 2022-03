Better Call Saul saison 6 : la bande-annonce promet un final spectaculaire

La dernière saison de l'immense "Better Call Saul", spin-off de la série chef-d'oeuvre "Breaking Bad", se dévoile dans une bande-annonce à la fois émouvante et palpitante. Des images qui promettent la conclusion des premières aventures de Saul Goodman, avec du danger, des règlements de comptes et de l'action.

Better Call Saul : la magistrale introduction de Breaking Bad

Tout les spectateurs avaient adoré découvrir Saul Goodman dans Breaking Bad, avocat aussi véreux que génial d'Albuquerque et ressource juridique de quasiment tous les criminels de la région. En avril 2013, quelques mois avant la fin de Breaking Bad, son créateur Vince Gilligan et le scénariste Peter Gould ont alors l'excellente idée d'annoncer une série dérivée et préquelle de Breaking Bad, centrée sur Jimmy McGill/Saul Goodman, Better Call Saul.

Better Call Saul S5 ©AMC

Bob Odenkirk reprend évidemment son rôle, comme Jonathan Banks (Mike Ehrmentraut) et Giancarlo Esposito (Gus Fring). De nouveaux personnages font leur apparition, comme notamment la compagne et associée de Jimmy McGill Kim Wexler (Rhea Seehorn) et son frère Chuck McGill (Michael McKean).

Il suffit de deux saisons à la nouvelle série, qui débute sa diffusion en 2015, pour s'imposer comme une autre très grande création des années 2010. Sept ans après, la sixième saison va ainsi apporter une conclusion à l'extraordinaire parcours pré-Breaking Bad de Saul Goodman, et se dévoile dans une bande-annonce très séduisante (en tête d'article).

Le cartel Salamanca vs Saul Goodman

Se succèdent ainsi plusieurs images, toutes inédites, de ce qui attend Saul et Kim dans cette ultime saison de Better Call Saul. Et les Salamanca semblent y prendre une part importante, puisqu'on retrouve le machiavélique Lalo, ainsi que les terribles cousins du cartel. On comprend que Jimmy/Saul va devoir mener plusieurs gros dossiers de front.

Il y a Gus Fring, le cartel Salamanca, mais aussi un conflit avec Howard Hamlin, l'ancien associé de son frère. Verra-t-on Walter White aka Heisenberg y apparaître ? La bande-annonce n'en dit rien, mais c'est probable.

On entend Mike dire à la fin de ce trailer : "Quoi qu'il arrive ensuite, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez." Une adresse aussi bien au personnage principal de la série qu'à son public. Autre jolie référence, l'emploi du morceau Days of wine and roses, chanson du film du même nom, qui raconte la descente en enfer d'un couple...

La saison 6 de Better Call Saul arrive le 18 avril sur AMC, et normalement 24h plus tard sur Netflix. Ses épisodes seront diffusés en deux parties, avec la seconde débutant le 11 juin.