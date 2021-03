Better Call Saul va avoir un spin-off en animation

Petit spin-off est devenu grand. Pas grand monde n'aurait misé sur le fait que "Better Call Saul" allait atteindre un tel niveau d'excellence au fil des saisons. La prochaine saison sera la dernière mais le personnage va tout de même revenir ensuite dans une autre série en animation.

Better Call Saul, digne successeur de Breaking Bad

Passer après le chef-d'œuvre Breaking Bad aurait pu être une vraie galère pour Better Call Saul. Mais ce spin-off a réussi à se faire une place à part entière dans le cœur des fans, grâce à des arguments d'une grande solidité. La série est entièrement consacrée à Jimmy McGill (Bob Odenkirk), l'homme que l'on connaît comme Saul Goodman. Avocat débrouillard mais rarement fiable, qui a ce don pour se mettre dans le pétrin. L'idée derrière ce spin-off est de nous faire découvrir l'homme caché derrière ce délirant personnage secondaire.

Pari réussi haut la main. Sans pousser jusqu'à dire qu'elle dépasse Breaking Bad, cette série annexe est une petite merveille qui sait exploiter avec brio l'univers. Pas grand monde ne s'attendait à ce qu'elle soit d'une telle force quand elle a été inaugurée. Aujourd'hui, on meurt d'impatience de voir la sixième saison en préparation. D'autant plus qu'elle sera la dernière !

Jimmy McGill (Bob Odenkirk) - Better Call Saul ©AMC

Un nouveau spin-off annoncé

L'univers a encore quelques beaux jours devant lui. Le compte officiel de la série vient d'annoncer qu'un autre spin-off sur le personnage allait voir le jour. Il s'agira, cette fois, d'un programme en animation. Moins excitant que du live, certes, mais une manière de prolonger l'expérience un peu plus. Nous aurons également une saison supplémentaire de Employee Training, websérie diffusée sur le site d'AMC dédiée à des personnages secondaires.

La série animée portera le titre de Slippin' Jimmy en VO et aucune information officielle n'a encore divulgué sur son angle d'approche. Certains échos avancent qu'il sera question de la relation entre Jimmy et son frère Chuck. À voir si cela se confirme avec le temps mais on craint que ça ne soit pas suffisant pour prendre la relève sur le long terme. Ce show risque d'être plus une sorte de friandise pour les fans. En attendant mieux ? Avec la fin de Better Call Saul qui se profile, tout reste ouvert pour qu'une nouvelle création en prises de vues réelles prenne la relève.

Les 13 épisodes restants de Better Call Saul seront diffusés l'année prochaine. En France, c'est toujours sur Netflix qu'il faudra se tourner.