Beverly Hills : Tori Spelling (Donna) devait rester vierge dans la série à cause de son père

Connue pour son rôle de Donna Martin dans "Beverly Hills", Tori Spelling a vu son personnage rester vierge pendant plusieurs saisons. Un choix imposé par son père à son insu.

Beverly Hills, série culte des 90's

Parmi les nombreux teen drama offerts par la télévision américaine, Beverly Hills, 90210 a marqué les esprits de toute une génération. Diffusée entre 1990 et 2000 sur la Fox, avant d'arriver un peu plus tard sur TF1 (entre 1993 et 2001), la série mettait en scène la vie de lycéens dans un quartier luxueux de Los Angeles. Si le public s'est passionné pour les histoires d'amour de Brandon et Brenda dès leur arrivée dans leur nouveau lycée, le show a également abordé des thématiques plus sombres de manière plus ou moins directe.

De plus, Beverly Hills aura été un programme permettant de découvrir une ribambelle de talents. C'est en effet dans cette série que plusieurs acteurs se sont révélés ou ont confirmé leur ascension. On y trouve notamment Shannen Doherty (avant Charmed), Luke Perry, Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Brian Austin Green ou encore Ian Ziering. Ces deux derniers avaient d'ailleurs joué leur propre rôle dans Domino (2005) de Tony Scott, non pas sans une certaine autodérision par rapport à leur passé dans Beverly Hills.

Le père de Tori Spelling voulait que donna reste vierge

Dans Beverly Hills, Tori Spelling tenait un des rôles majeurs. Elle jouait en effet Donna Martin, une jeune fille présentée comme superficielle au début de la série et surtout innocente à tout point de vue. En effet, bien qu'elle tombe amoureuse de David (Brian Austin Green), elle restera vierge durant plusieurs saisons. Un choix qui ne viendrait pas tant des scénaristes, mais plutôt du père de l'actrice, Aaron Spelling !

Tori Spelling et Jennie Garth - Beverly Hills ©FOX

C'est ce qui a été révélé récemment dans le podcast 90210MG (via Decider), proposé par Jennie Garth et Tori Spelling et consacré à Beverly Hills. Présent dans l'une des émissions, le scénariste et producteur Charles Rosin a avoué que cela avait été plus ou moins imposé par Aaron Spelling, alors producteur de la série.

Je me souviens très bien du moment où (Aaron) m'a dit, vous savez, Donna devrait être vierge. Et je me suis dit : "Oui, absolument, elle doit l'être".

Un moyen pour le père de Tori Spelling de garder chaste l'image de sa fille (elle avait 17 ans au début de la série), mais également pour les scénaristes de "différencier" son personnage par rapport aux autres. La comédienne a alors répondu dans le podcast qu'elle avait toujours suspecté son père d'être à l'origine de cet élément. Néanmoins, après plusieurs années, Aaron Spelling a fini par accepter que Donna puisse avoir un rapport sexuel. Ce fut évidemment avec David, durant la saison 7.