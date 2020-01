Bientôt une nouvelle série Marvel sur ABC

Vous avez aimé ? Partagez :

Selon Deadline, Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, serait en pourparlers avec ABC pour développer une nouvelle série autour des super-héros Marvel. Le show sera évidemment diffusé sur la chaîne américaine.

Ce ne sera pas le premier show produit par Marvel Studios en partenariat avec ABC. Quelques séries ont déjà vu le jour sur la chaîne américaine. Il y a évidemment Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D qui est un véritable succès avec 7 saisons. ABC a également diffusé les séries centrées sur Agent Carter et sur Cloak and Dagger avec un succès moindre. Enfin, et c’était certainement le projet le plus ambitieux, Marvel Studios et ABC ont proposé une adaptation totalement ratée des Inhumans. Tandis que Disney + est sorti et va contenir de nombreuses séries Marvel, Kevin Feige veut conserver et entretenir son partenariat avec ABC.

Une nouvelle série Marvel/ABC

Karey Burke, présidente de ABC Entertainment, a confirmé qu’elle était impatiente de travailler avec Kevin Feige. À ce stade, rien de précis sur le fond n’a été établi, puisqu’elle a affirmé qu’aucune discussion n’avait encore été abordée concernant les personnages de cette future série :

Nous aimons nos partenaires chez Marvel et nous sommes tristes de voir les Agents du SHIELD se terminer. Cela a été une grande partie de notre histoire. Nous sommes impatients de travailler avec Kevin Feige et nous sommes au tout début de nos conversations avec lui. Pour le moment on imagine ce à quoi pourrait ressembler une émission Marvel et ABC. En ce moment, Marvel s’est concentré sur Disney + comme il se doit.

Cette nouvelle survient après la fermeture de Marvel Télévision et du départ du superviseur Jeph Loeb en décembre dernier. Malgré la fermeture de cette branche de Marvel et l’annulation des séries Marvel/Netflix, l’avenir du Marvel Cinematic Universe se porte bien. De nombreuses séries sont attendues sur Disney + dans les années à venir. La liste est longue mais entre autres sont prévues Loki, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If ?, Hawkeye, She-Hulk et Moon Knight. Un sacré programme !