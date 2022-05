Bienvenidos a Edén sur Netflix : c'est quoi cette série espagnole à suspense ?

Découvrez "Bienvenidos a Edén", une nouvelle série tout droit venue d'Espagne qui devrait réjouir les amateurs de drame et de mystère. Focus sur le nouveau show de Netflix juste ci-dessous.

Bienvenidos a Edén : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Bienvenidos a Edén s'articule autour d'une interrogation a priori simple : "êtes-vous heureux ?". Zoa et quatre autres jeunes personnes reçoivent cette mystérieuse question par SMS. Il se trouve que tous les cinq ont des points communs. Ils sont jeunes, beaux, particulièrement actifs sur leurs divers réseaux sociaux. Peut-être est-ce pour les raisons précédemment évoquées qu'aucun d'eux ne se doute de quelque chose en recevant une invitation pour une fête extrêmement sélecte.

Qui est leur hôte ? Le fabricant d'une nouvelle boisson à la mode. Où se dérouleront les réjouissances ? Sur une île paradisiaque et secrète, bien entendu ! En arrivant sur cette dernière, on les traite comme des VIP. Les jeunes gens passent une nuit endiablée - et potentiellement rythmée par ce qui se trouve dans les boissons qu'on leur propose. Au matin, le réveil est rude : les personnages principaux sont alors approchés par une communauté qui leur explique vivre sur l'île. Le paradis promis va tourner au cauchemar... notamment quand Zoa et les autres comprennent que ceux qui les accueillent ne semblent vraiment pas décidés à les laisser partir.

Bienvenidos a Edén ©Netflix

Le concept de Bienvenidos a Edén peut laisser croire que ses créateurs se sont inspirés du roman d'Agatha Christie, And Then There Were None. Des personnes qui ne se connaissent pas sont conviées sur une île par un homme mystérieux. Alors que les morts s'enchaînent, les malheureux invités réalisent petit à petit qu'ils ne pourront plus jamais la quitter. On songe également à la récente Nine Perfect Strangers, dans laquelle des personnages participent à une cure un peu particulière.

Bienvenidos a Edén : avec qui ?

A la création de cette nouvelle série, Joaquín Górriz (Ange ou démon) et Guillermo López Sánchez. Amaia Aberasturi prête ses traits à Zoa. Amaia Salamanca (Get Her... If You Can) sera Astrid, Belinda (Baywatch : Alerte à Malibu) tiendra le rôle d'Africa, Lola Rodriguez (Polyamory for Dummies) celui de Maika et Begona Vargas (Alta Mar) campera Bel.

Du côté des garçons, Sergio Momo (Elite) incarne Nico. Tomy Aguilera (SKAM) et Guillermo Pfening (Camila Comes Out Tonight) seront, eux aussi, au casting de la série.

Où et quand regarder le programme ?

Vous pouvez dès à présent plonger dans la saison 1 du show à suspense - qui comporte huit épisodes - sur la célèbre plateforme au logo rouge !