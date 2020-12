Big Five sur France 2 : c’est quoi cette série avec Élodie Fontan ?

Pas de rediffusions ou de bêtisiers pour Noël sur France 2. La chaîne publique dévoile "Big Five", une nouvelle série avec Élodie Fontan et Marc Ruchmann, à la tête d’une réserve animale en pleine savane. Un couple qui va se faire aider par cinq orphelins, aux pouvoirs extraordinaires issus des plus grands animaux.

Big Five, une histoire originale plaçant l’animal au cœur de son sujet

France 2 propose pour Noël un conte familial et fantastique avec pour thème principal le Big Five. Les cinq plus grands animaux de la savane se retrouvent anthropomorphisés en cinq orphelins, venant à la rescousse d’un couple à la tête de la réserve Rainbow. Ce couple, Catherine et Philippe Rimbaud, est interprété par Élodie Fontan (Baby Sitting 2, Alibi.com, etc.) et Marc Ruchmann (Plan Coeur). En difficulté financière, le duo de sauveurs se voit menacé par une entreprise minière, mafieuse dans l’âme, qui souhaite faire disparaître toute la faune et la flore de la région. C’est donc à ce moment là que les cinq orphelins débarquent de nulle part. Mais ce ne sont pas des orphelins « normaux » : ils ont reçu des pouvoirs de chamanes qui leur offrent l’âme et les qualités d’un des cinq animaux du Big Five.

Pour rappel, le Big Five est constitué de cinq mammifères africains qui sont considérés comme les plus difficiles à chasser et surtout des espèces très menacées depuis des dizaines d’années.

On retrouve donc ces cinq enfants spéciaux, chacun bénéficiant des spécificités d’un des animaux :

Mica (David Hecter) est le buffle et possède un odorat et une ouïe surdéveloppés

Tess (Talima Cirili) est le léopard, ce qui lui permet logiquement de courir extrêmement vite et de faire des bonds de plusieurs mètres

Luis (Esteban Hernandez-Sanchez) s’est vu attribuer les qualités mémorielles exceptionnelles de l’éléphant

Licorne (Neige de Maistre) peut soigner et se régénérer, à la manière d’un rhinocéros

Enfin, Sky (Yasmine Lavoine-Poniatowski) est le lion. Elle peut approcher et communiquer avec tous les animaux. Issue d’un milieu privilégié et ayant perdu ses parents dans un accident d’hélicoptère, elle va tenter d’aider les autres, agissant comme une sorte de grande sœur.

Big Five ©France 2

Une série pleine de valeurs

Cette nouvelle série met l’accent sur la transmission de valeurs, que ce soit à travers son sujet ou à travers ses personnages. Les valeurs de protection de la nature, de l’environnement et de préservation de la biodiversité sont bien sûr les éléments centraux de Big Five. La place de l’Homme dans la société est également l’un des thèmes de la série puisque le personnage de Philippe Rimbaud est un ancien trader qui a tout quitté pour la savane et pour retrouver un sens à sa vie.

Le respect des animaux est évidemment l’un des points majeurs de Big Five. Le tournage a été réalisé dans le respect de la faune, notamment grâce à son réalisateur : Gilles de Maistre. Le réalisateur n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a réalisé de nombreux films et documentaires avec des animaux, notamment Mia et le Lion blanc sorti en 2018.

Big Five ©Mamadou Diop - FTV - Mai Juin Production

Une série ambitieuse qui n’en est qu’à ses débuts

Big Five n’est pas restée dans les cartons de France 2 depuis des mois. La série a en effet été tournée très récemment au Sénégal. Le tournage s’est déroulé durant le mois d’octobre et s’est achevé il y a seulement quelques semaines. Un tournage qui a donc été fait en pleine pandémie de coronavirus. Toutefois, pas de quoi entacher grandement le travail des équipes puisque le Sénégal n’a été que très peu touché par le virus par rapport au reste du monde.

France 2 va pour le moment simplement dévoiler le pilote de cette nouvelle série, d’une durée de 100 minutes. Mais une suite est déjà en préparation, avec 10 épisodes d’environ 25 minutes qui seront tournés l’année prochaine.