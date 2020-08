Big Little Lies : on sait quand la série avec Nicole Kidman sera diffusée sur TF1

Après avoir été diffusée aux Etats-Unis sur HBO et en France sur OCS, "Big Little Lies" va avoir droit à une diffusion en clair sur TF1. La chaîne a annoncé que le programme commencera à partir du 25 août.

Big Little Lies, l'excellente série HBO

Big Little Lies est une adaptation du roman Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty. La série se déroule à Monterey, une petite ville côtière de Californie du Nord. Un milieu bourgeois où les gossips sont nombreux et qui vont s’amplifier après la venue de Jane Chapman, une jeune mère qui vit avec son fils Ziggy. Elle se lie néanmoins d'amitié avec Madeline, une mère au foyer pleine d'énergie, et Celeste, une ancienne avocate mère de deux garçons. Mais lorsque Ziggy est accusé d’avoir été violent avec une fille de l’école, toutes sortent les griffes devant Renata, décidée à faire payer Ziggy. A partir de là, les secrets des unes et des autres vont au fur et à mesure se dévoiler permettant à la série de traiter du viol, de l'infidélité ou de la violence conjugale.

Outre la présence d'un excellent casting avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley ou encore Laura Dern, c'est surtout la réalisation confiée à Jean-Marc Vallée qui donne à Big Little Lies toute sa spécificité. Le cinéaste est avant tout dans l'observation d'un milieu et de personnages qu'il ne juge pas mais qui peuvent se montrer horribles, bien que jamais totalement antipathiques. Bref, Big Little Lies est probablement un des meilleurs programmes proposés par HBO ces dernières années. La série a été grandement récompensée (notamment Meilleure mini-série, meilleure actrice pour Nicole Kidman aux Golden Globes) et alors qu'elle devait initialement être une mini-série, une saison 2 a finalement été commandée et diffusée en juin 2019.

Big Little Lies arrive en clair sur TF1

En 2017, la saison 1 avait été proposée aux Etats-Unis sur HBO. En France, les abonnés d'OCS avaient pu la découvrir, tout comme la saison 2, diffusée deux ans après. Les deux saisons sont toujours disponibles sur la plateforme. Mais pour ceux qui ne seraient pas abonnés, il sera bientôt possible de (re)découvrir la série grâce à TF1. La chaîne a annoncé qu'elle diffuserait Big Little Lies à partir du 25 août. De quoi terminer l'été en beauté avec ces femmes au bord de la crise de nerfs.