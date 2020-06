Big Mouth (Netflix) : la voix de Missy va être remplacée pour une actrice noire

"Big Mouth" continuera sur Netflix avec une quatrième saison. La décomplexée et parfois trash série se sépare de son interprète vocal pour le personnage de Missy. Une actrice de couleur sera engagée pour prendre la place et répondre aux problématiques de l'époque.

Missy devra se trouver une interprète de couleur

La place des acteurs de couleur dans l'industrie hollywoodienne ne cesse de poser question. Le cinéma américain a tendance à ne pas faire preuve de justesse avec les minorités. Avec le mouvement Black Lives Matter qui explose après le meurtre de George Floyd, il est temps de revoir la façon de procéder. L'actrice Jenny Slate vient d'en prendre conscience et ne prêtera plus sa voix à Missy dans la série Big Mouth sur Netflix. La jeune fille qu'elle incarne, récurrente dans les épisodes, est de couleur noire. Jenny Slate, elle, ne l'est pas. C'est pourquoi l'intéressée a décidé de laisser le rôle à quelqu'un de mieux placé qu'elle. Son choix trouve une justification dans un post Instagram :

Au début du show, j'ai convenu avec moi-même qu'il était autorisé pour moi de jouer Missy parce que sa mère est juive et blanche - comme moi. Mais Missy est aussi noire, et les personnages noirs dans les séries animées devraient être joués par des gens noirs.

Elle précise dans la suite de son message qu'elle ne peut pas changer le passé mais qu'elle peut essayer de corriger ses erreurs dans le futur. D'où cette décision de quitter la série, pour se positionner dans la lutte contre le racisme. La représentation des minorités dans les films et séries est demandée par les différentes communautés concernées. Il est question de la cause noire ici mais il en est de même avec les personnages aux orientations sexuelles autres que l'hétérosexualité. Par exemple, des trans et homosexuels sont souvent incarnés par des talents qui de le sont pas. Si une série comme Batwoman veut faire les changer les mentalités en prenant coûte que coûte une actrice LGBTQ+ pour incarner la super-héroïne, ce n'est pas le cas partout. Une partie du public se charge souvent de faire entendre son désaccord.

Big Mouth, une série qui interpelle

Lancée en 2017 sur Netflix, Big Mouth appartient à la catégorie des séries animées qui s'adressent à un public averti. Elle suit des étudiants d'un collège américain qui se confrontent aux changements entraînés par la puberté. Une transition vers le monde des adultes qui n'est pas simple. Les hormones qui se développent, l'éveil de la sexualité, la naissance du sentiment amoureux et plusieurs autres problématiques. Big Mouth ne fait pas dans la retenue et évoque des sujets complexes avec frontalité. La série se permet beaucoup de choses dans l'humour, comme la personnification des hormones en des monstres incontrôlables. Par ses ressorts comiques, elle trouve une certaine justesse quand elle doit traiter de sujets importants. Il est encore temps de rattraper les trois saisons existantes en attendant la quatrième qui devrait être mise en ligne par Netflix avant la fin de l'année.