Biohackers : une saison 2 annoncée pour la série Netflix

Quelques jours seulement après la mise en ligne de sa première saison, la série allemande SF de Netflix, "Biohackers", vient d’être renouvelé pour un deuxième chapitre. Celui-ci n’a pas encore de date de sortie.

Une technologie révolutionnaire au centre de Biohackers

Biohackers a été créée par Christian Ditter, qui a, entre autres, réalisé les comédies romantiques Célibataire, mode d’emploi et Love, Rosie. La trame suit Mia Akerlund, une étudiante inscrite à l’université de médecine pour se rapprocher d’une professeure qu’elle soupçonne d’être impliquée dans sa propre tragédie familiale mystérieuse. La jeune femme découvre bientôt l’utilisation secrète de la technologie de pointe du biohacking au sein même de son université. Bientôt, cette nouvelle technologie permet une découverte révolutionnaire. Mais lorsque celle-ci tombe entre de mauvaises mains, Mia doit choisir son camp.

C’est Luna Wedler qui interprète Mia dans Biohackers, tandis que Jessica Schwarz y joue la professeure Tanja Lorenz, dont la jeune héroïne essaie de se rapprocher. La distribution de la série compte aussi Thomas Prenn, Adrian Julias Tillmann, Benno Fürmann, Sebastian Jakob Doppelbauer, Jing Xiang ou encore Caro Cult.

Le créateur de Biohackers donne des infos sur la saison 2

Comme nous l’apprend Deadline, les réponses positives à la première saison de Biohackers depuis sa mise en ligne le 20 août dernier ont poussé Netflix à renouveler la série pour un deuxième chapitre. Le tournage de cette saison 2 débutera dans les mois à venir à Fribourg et Munich. Tim Trachte, le co-réalisateur de la série avec Christian Ditter, qui lui, assume les casquettes de showrunner, réalisateur et scénariste, sera aussi de retour. À l’annonce de Netflix, Ditter s’est exprimé sur la nouvelle et a évoqué pour Deadline les sujets que la deuxième saison allait aborder :

C’est super que Biohackers continue. Thématiquement, la deuxième saison s’intéressera aussi aux problèmes moraux et éthiques qui entourent le biohacking et l’édition génomique.

La directrice des séries originales allemandes de Netflix, Rachel Eggebeen, s’est aussi montrée enthousiaste à l’idée de pouvoir découvrir la suite de la série :

Au vu de la réception massivement positive de la première saison, nous sommes très heureux de nous diriger vers une deuxième saison de Biohackers avec Christian Ditter, Claussen+Plutz et les deux remarquables actrices, Luna Wedler et Jessica, dans les rôles principaux. Nous sommes incroyablement impatients de découvrir comment les choses vont évoluer entre Mia et la professeure Tanja Lorenz.

Biohackers, pas la seule série allemande de Netflix en vogue

Biohackers n’est pas la seule série allemande à faire parler d’elle ces derniers temps. Depuis quelques années, l’Allemagne s’est montrée riche en succès pour Netflix, puisque le pays a sorti plusieurs productions qui se sont révélées être des succès internationaux. Diffusée depuis l’année dernière, la série comique How To Sell Drugs Online (Fast), dans laquelle un adolescent s’efforce de reconquérir son ancienne petite amie en vendant de meilleures drogues que celui pour lequel elle l’a quitté, fait un carton.

Depuis le 27 avril dernier, on peut aussi découvrir sur la plateforme de streaming la mini-série Unorthodox, centrée sur une femme de confession juive ultra-orhodoxe qui voit son passé la rattraper alors qu’elle a quitté New York pour Berlin afin d’y vivre librement. La production créée par Anna Winger a aussi reçu de très bonnes critiques depuis sa sortie.

Et bien sûr, Dark, dont la troisième et dernière saison a été mise en ligne le 29 juin dernier, a été l’une des séries dont on parlait le plus lors de sa diffusion.