Black-ish : un nouveau spin-off avec Laurence Fishburne

Black-ish : les belles idées noires

Black-ish est une série créée par Kenya Barris. On y suit les aventures de Dre Johnson, un homme fraîchement promu dans son agence de publicité. Il est marié à la femme de ses rêves, a quatre enfants... En gros, il a tout pour être le plus heureux des hommes. Pourtant, il ne l'est pas ! La raison : sa couleur de peau. Afro-américain, il s'inquiète que les valeurs de son identité culturelle se soient évanouies dans la société. Sa femme, très libérale, et son père, plutôt vieux jeu, ont bien du mal à le comprendre, sans parler de ses enfants. C'est pourtant pour ses derniers que le père est le plus inquiet, car il a l'impression que ses rejetons se détournent de leurs racines.

Le couple principal est formé d'Anthony Anderson et Tracee Ellis Ross. Marcus Scribner, Marsai Martin, Miles Brown et Jenifer Lewis complètent le casting.

La série compte 6 saisons et 130 épisodes. Elle a été très bien reçue et plusieurs fois nommée aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Ce succès a poussé Kenya Barris à créer deux spin-off. Le premier, Grown-ish, se concentre sur le parcours à l'université de Zoey Johnson, la fille aînée de la famille. Elle va commencer son voyage dans le monde des adultes et découvrir que ce n'est pas si simple de vivre en dehors du cocon familial. La distribution compte Yara Shahidi, Francia Raisa, Emily Arlook, Trevor Jackson, Jordan Buhat, Chloe Bailey, Halle Bailey et Daniel Simmons.

Le deuxième s'intitule Mixed-ish et raconte l'enfance dans les années 80 de Rainbow Johnson, la femme de Dre. Elle a grandi dans une famille métisse et fait face à de nombreux dilemmes à cause de cette situation. Arica Himmel, Tika Sumpter et Mark-Paul Gosselaar en sont les stars.

Ish bin ein spin-off !

Selon nos confrères du Hollywood reporter, la famille en -Ish va en effet bientôt accueillir un nouveau membre. Un spin-off centré sur les parents de Dre, Earl "Pops" Johnson et Ruby Johnson, incarnés respectivement par Laurence Fishburne et Jenifer Lewis, est en développement. Intitulé Old-ish, on y suivra le couple qui veut redonner sa chance à l'amour. Ils déménagent dans ce but dans un quartier en plein essor de Los Angeles. Ils y rencontreront de nouveaux membres de la communauté.

Laurence Fishburne coproduira, comme il le fait déjà pour la série mère dans laquelle il est apparu le temps de 60 épisodes.

Un acteur en série limitée

Laurence Fishburne est un immense acteur qui est apparu dans nombres de films marquants de l'histoire du cinéma. Il était de l'aventure Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et de celle de La Couleur pourpre de Steven Spielberg. Mais le grand public le découvre surtout en 1999 dans le premier Matrix. Il y incarne le puissant et mystérieux Morpheus, atout majeur de Neo dans sa lutte contre les machines. Dernièrement, c'est encore aux côtés de Keanu Reeves qu'il a crevé l'écran dans la franchise John Wick, depuis l'épisode 2.

L'acteur n'en est pas pour autant étranger du petit écran, bien au contraire. Fishburne passe de l'un à l'autre sans se poser de questions. Avant Black-ish, il fut régulier, de 2008 à 2011, en Raymond Langston dans Les Experts.

Il était également de l’éphémère mais très aimée Hannibal, avec Mads Mikkelsen. L'acteur nage donc entre petit et grand écran avec un équilibre et une aisance qui peuvent se résumer en un mot : le talent.