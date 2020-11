Black Lightning : un spin-off sur Painkiller en préparation

Le personnage de Painkiller est suffisamment adoré dans la série "Black Lightning" pour que The CW étudie la possibilité de lui consacrer un spin-off. La mobilisation du public sera essentielle pour que le projet aille au bout et on vous explique pourquoi.

Black Lightning : une série électrique

D'abord sans lien avec l'Arrowverse, la série Black Lightning a décidé de sauter le pas en allant se mêler aux autres héros DC développés sur petit écran par le network The CW. L'histoire narrée dedans est celle de Jefferson Pierce (Cress Williams), un ancien super-héros qui a décidé de ne plus endosser son costume après une aventure qui aurait pu lui coûter la vie. Il n'est plus prêt à payer ce prix, surtout avec une famille sur laquelle veiller. Mais il va quand même redevenir Black Lightning après des années de pause, voyant que la criminalité ne peut être endiguée dans sa ville. Sa particularité est de savoir utiliser des champs électro-magnétiques. Il est ce qu'on appelle un méta-humain.

L'adaptation des comics en série a donné lieu à trois saisons pour le moment, une quatrième va voir le jour et elle va offrir aux fans ce qu'ils voulaient depuis un moment : le début d'un spin-off sur Painkiller, le personnage campé par Jordan Calloway. On a pu le découvrir dès la première saison, mais c'est véritablement dans la seconde qu'il a fait son trou en devenant régulier dans les épisodes.

Les téléspectateurs ont aimé son charisme, son style, ses origines, son passé... The CW voit que sa popularité ne peut pas rester inexploitée, c'est donc assez logiquement que Deadline et le reste de la presse américaine annoncent qu'un spin-off est sur le feu. Comme précisé quelques lignes plus haut, ce n'est pas directement une série à laquelle nous allons avoir droit. La chaîne va tâter le terrain avec un pilote inséré dans la saison 4 de Black Lightning. L'épisode sera diffusé en février 2021.

Une stratégie intelligente qui évite de lancer la production d'une série sans assurer ses arrières. Les suiveurs de Black Lightning ne pourront pas passer à côté de l'épisode en question et leurs retours seront essentiels aux yeux de la chaîne pour jauger si leur projet de spin-off est légitime. Sans non plus trop s'avancer, on mise sur une bonne réception du public, qui adore Painkiller. Le ton et l'esprit devraient rester dans la veine de la série principale, sans nous dépayser. Tout porte à croire que The CW ne se trompe pas trop mais on comprend - dans ce contexte qui plus est - leur intention de jouer la sécurité.