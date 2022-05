Black Mirror : la saison 6 est en préparation chez Netflix

Suite à la sortie de la cinquième saison de "Black Mirror", il y a trois ans, rien ne garantissait que l’on reverrait un jour de nouveaux épisodes de la série. Mais le show créé par Charlie Brooker va finalement bien revenir avec un sixième chapitre.

Black Mirror va revenir !

À la sortie de sa première saison, en 2011, Black Mirror a très vite fait forte impression auprès du public. La série a ensuite enchaîné avec trois autres chapitres, toujours très bien reçus. Mais la cinquième et dernière saison en date, sortie en 2019, a été moins bien accueillie. Et depuis, l’avenir de la série était incertain. Le créateur du show, Charlie Brooker, laissait alors planer le doute sur la sortie de possibles nouveaux épisodes.

Black Mirror ©Netflix

Finalement, on aura bel et bien droit à un nouveau chapitre de Black Mirror. Variety révèle ainsi qu’une nouvelle saison de la série est actuellement en préparation. Alors que le show a pris l’habitude de recruter des acteurs prestigieux pour donner vie à ses histoires, on ne sait pas encore qui jouera dans cette nouvelle saison. On ne sait pas non plus quels sujets ces nouveaux épisodes aborderont.

Davantage d’épisodes que pour la saison 3

En revanche, Variety précise que ce nouveau chapitre de Black Mirror devrait être composé de plus d’épisodes que le cinquième, qui n’en avait que trois. Le média précise également que cette sixième saison a l’ambition d’être encore plus « cinématique ». Chaque épisode sera traité comme un film. On sera donc dans la lignée des chapitres précédents, pour lesquels chaque épisode durait plus d’une heure et était considéré comme une grosse production.

Les fans du show peuvent donc se réjouir que Netflix mette de nouveau les moyens afin de réaliser des épisodes de qualité pour le retour de Black Mirror. Reste à savoir quand la plateforme de streaming dévoilera cette saison 6. Variety ne donne pas d’information sur le sujet pour le moment. Mais étant donné que le projet n’en est qu’au début de son développement, il faudra se montrer patient avant de pouvoir retrouver la série. En attendant, on devrait en apprendre plus sur les intrigues et le casting de ces nouveaux épisodes dans les prochains mois.