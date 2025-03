Black Mirror : la série est toujours aussi flippante dans la bande-annonce de la saison 7

"Black Mirror" reviendra dans quelques semaines avec son septième chapitre, qui contiendra une particularité. Sa bande-annonce nous promet des épisodes toujours aussi angoissants.

Black Mirror de retour avec une septième saison

Lancée en 2011, Black Mirror nous a déjà offert bon nombre d’épisodes mémorables, qui nous invitent à nous interroger sur notre futur. Déjà iconique, la série anthologique a été créée par le scénariste et journaliste Charlie Brooker. Elle a également pris l’habitude de rassembler une distribution impressionnante dans ses épisodes.

Jusqu’à présent, six saisons de Black Mirror ont été dévoilées. Un film interactif, intitulé Bandersnatch, nous a aussi été proposé en 2018. Deux ans après la sortie de la dernière saison en date de la série, celle-ci va faire son retour avec un septième chapitre. Or, Netflix vient d’en dévoiler les premières images.

Des images toujours aussi flippantes et une première dans la série

La bande-annonce partagée par Netflix mélange les six épisodes que comptera la saison 7 de Black Mirror. Avec des images racontant encore une fois un futur qui pourrait bien exister, la série s’annonce toujours aussi flippante pour son retour. Le trailer montre aussi la particularité de cette septième saison. Car celle-ci marquera une première dans le show.

Ainsi, l’un des épisodes du septième chapitre de Black Mirror nous fera retrouver pour la première fois des personnages déjà apparus dans la série. Le premier épisode de la quatrième saison, USS Callister, avait fait forte impression à sa sortie. Or, plusieurs de ses protagonistes seront de nouveau au centre d’un épisode de la série. On retrouve par exemple dans la bande-annonce le personnage joué par Cristin Milioti, Nanette Cole.

Encore un gros casting

Karl, Elena et Nate, joués par Billy Magnussen, Milanka Brooks et Osy Ikhile, seront aussi de retour dans le nouvel épisode sur les membres de l’USS Callister. Autrement, la nouvelle saison de Black Mirror sera une nouvelle fois portée par une distribution de haute volée. Parmi les acteurs qui y apparaîtront et que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce, on peut citer Peter Capaldi, Emma Corrin, Awkwafina, Paul Giamatti ou encore Rashida Jones.

Si vous attendez avec impatience la nouvelle saison de Black Mirror, sachez qu’il vous reste moins d’un mois à patienter. Les six épisodes de la série créée par Charlie Brooker seront mis en ligne sur Netflix le 10 avril prochain.