Black Mirror saison 6 : cet épisode est inspiré d'une triste histoire vraie

"Mon coeur pour la vie", l'épisode 3 de la saison 6 de "Black Mirror" avec Josh Hartnett et Aaron Paul a été inspiré par une tragique histoire vraie : celle du meurtre de Sharon Tate par la secte de Charles Manson en 1969. Josh Hartnett s'est d'ailleurs confié sur cette inspiration.

Black Mirror saison 6 : enfin le retour !

Quatre ans après la saison 5, la série dystopique Black Mirror est enfin de retour sur Netflix avec une saison 6 qui était très attendue par les fans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a commencé très fort avec un premier épisode baptisé Joan is Awful dans lequel la plateforme au logo rouge se moque d'elle-même. L'autre épisode qui a beaucoup fait parler les téléspectateurs est l'épisode 3 intitulé Mon coeur pour la vie avec Aaron Paul, Josh Hartnett et Kate Mara.

Se déroulant en 1969, dans un univers alternatif, l'épisode, toujours écrit par Charlie Brooker et réalisé par John Crowley, met en scène deux astronautes, David et Cliff, à bord d'un vaisseau spatial à des millions de kilomètres de la Terre qui effectuent une mission de six ans. Pour ne pas qu'ils ressentent trop violemment les effets de la solitude à bord, une technologie leur permet de téléporter leurs esprits dans des androïdes ultra réalistes d'eux-mêmes, afin qu'ils retrouvent leurs vies de famille.

Black Mirror saison 6 épisode 3 © Netflix

Une histoire vraie bien connue comme inspiration

Alors qu'il menait une vie paisible avec son épouse et leurs enfants, David (Josh Hartnett) se retrouve aux prises avec dangereuse secte. Un soir, il assiste alors, impuissant, au meurtre sordide de sa femme (interprétée par Auden Thornton) et de ses enfants. Une séquence directement inspirée d'une affaire bien connue s'étant déroulée aux États-Unis en 1969.

En effet, ce meurtre est inspiré de l'assassinat de Sharon Tate, comédienne hollywoodienne et épouse de Roman Polanski, par la secte de Charles Manson, dans la nuit du 8 au 9 août 1969. L'actrice qui incarne l'épouse de l'astronaute rappelle d'ailleurs très fortement Sharon Tate.

Black Mirror saison 6 épisode 3 © Netflix

À propos de cette inspiration pour l'épisode 3 de la saison 6 de Black Mirror, Josh Hartnett a déclaré dans une interview donnée à The Hollywood Reporter que l'époque n'avait pas été choisie au hasard par Charlie Brooker :