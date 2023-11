Netflix renouvelle une de ses meilleures séries pour une saison 7

Au milieu de beaucoup d'annulations, Netflix offre tout de même un espoir avec le renouvellement pour une saison 7 d'une de ses séries les plus ambitieuses. Comme elles ne sont pas nombreuses, vous aurez deviné que nous parlons de "Black Mirror".

Black Mirror : Netflix annonce la saison 7

Netflix, souvent pointé du doigt pour avoir mis un terme prématuré à plusieurs de ses séries appréciées, vient d'annoncer une nouvelle (via Variety) qui devrait rassurer ses abonnés : la série acclamée Black Mirror est renouvelée pour une septième saison.

Le show créé par Charlie Brooker se distingue par son format unique : chaque épisode est une histoire autonome, explorant des réalités alternatives et des futurs dystopiques. Cette approche permet à Black Mirror de présenter une gamme variée de styles et de thèmes, tout en conservant un fil conducteur centré sur les conséquences imprévues de la technologie.

Depuis son acquisition par Netflix en 2016, Black Mirror a bénéficié d'une plus grande visibilité et d'un budget plus conséquent, ce qui a permis une production de plus grande envergure, avec notamment plus d'épisodes par saison. Sa disponibilité sur la plateforme au logo rouge a attiré de très nombreux nouveaux spectateurs, et la saison 6 est restée pendant quatre semaines en tête des séries les plus visionnées de la plateforme.

Que raconter de nouveau ?

Si les premières saisons de Black Mirror étaient visionnaires dans leur capacité à prédire à quel point la nouvelle technologie allait bouleverser notre façon de vivre, la réalité a dépassé la fiction. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, maintes fois abordée dans la série, fait partie intégrante de notre existence. On se demande alors ce que Charlie Brooker va pouvoir inventer pour se renouveler dans un genre qui a déjà usé beaucoup de ses cartes.

La saison 6 s'ouvrait avec un épisode méta dans lequel une plateforme de streaming ressemblant comme deux gouttes d'eau à Netflix permettait aux abonnés, en temps réel, de s'approprier les vies des gens grâce à l'IA pour les transformer en personnages de séries pour sa plateforme. Charlie Brooker avait confié que cet épisode avait été écrit avant que le programme d'intelligence artificielle ChatGPT ne fasse irruption dans nos vies. Il avait déclaré être très inquiet du développement fulgurant et non-encadré de l'intelligence artificielle.

Lorsque Black Mirror n'aura plus rien à raconter, on pourra alors commencer à sérieusement s'inquiéter...