Black Mirror : un des meilleurs épisodes de la série va avoir une suite

"Black Mirror" va s’enrichir d’une septième saison. Et l’un des nouveaux épisodes sera la suite d’une histoire particulièrement appréciée des fans de la série.

le USS Callister, l’un des titres majeurs de Black Mirror

Black Mirror est considéré par beaucoup commel’une des meilleures séries de ces dernières années. Et parmi les épisodes du show, le premier de la quatrième saison a fait forte impression lorsqu’il a été dévoilé, en 2017. Intitulé USS Callister, il suit un programmeur ayant co-fondé un jeu en ligne ultra populaire, mais qui est amer envers le manque de reconnaissance de ses collègues.Il décide alors de simuler une aventure ressemblant à Star Trek au sein du jeu en utilisant l’ADN de ses collègues. Avec de terribles conséquences.

Black Mirror ©Channel 4

Écrit par Charlie Brooker, le créateur de la série, et réalisé par Todd Haynes, USS Callister a obtenu la note de 95 % sur Rotten Tomatoes. Depuis, deux saisons supplémentaires de Black Mirror sont sorties, dont la dernière en 2023, après une pause de quatre ans. Et Netflix n’a pas attendu aussi longtemps pour annoncer l’arrivée prochaine d’un septième chapitre.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Une septième saison et une suite d’USS Callister à venir

Comme révélé par Netflix, Black Mirror aura droit à une saison 7. Et un des nouveaux épisodes sera la suite du premier de la quatrième saison. La plateforme de streaming a ainsi teasé que, « pour l’équipage de l’USS Callister, les problèmes ne font que commencer. »

Netflix a également annoncé que Brooker créerait lui-même la nouvelle saison de Black Mirror. En revanche, aucune information sur son casting n’a été donné. On peut tout de même supposer que certains acteurs du premier épisode de la saison 4 seront donc de retour pour jouer les membres de l’équipage de l’USS Callister.

La production a déjà commencé

La plateforme de streaming a également révélé que la septième saison de Black Mirror comporterait six épisodes. Soit autant que les deux plus remplies de la série, les quatrième et cinquième. La production des nouveaux épisodes a d’ores et déjà commencé. Et on sait également quand ils seront disponibles : ils arriveront en 2025 sur Netflix.