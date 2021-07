Blade Runner Black Lotus : un trailer déroutant pour la série d'animation

La série d'animation "Blade Runner : Black Lotus" se dévoile avec une bande-annonce. Le programme proposé par Crunchyroll se déroulera entre les films "Blade Runner" et "blade Runner 2049" et s'intéressera cette fois à une réplicant.

Toujours plus de Blade Runner

L'univers de Blade Runner continue de s'agrandir. Cette fois, avec la série d'animation Blade Runner : Black Lotus. Celle-ci se déroule à Los Angeles 2032, soit plus de quinze ans avant Blade Runner 2049. À l'origine, le premier film Blade Runner de Ridley Scott se déroule lui en 2019, dans un monde où des androïdes appelés réplicants servent d'esclaves aux humains. Mais lorsque des réplicants de modèle Nexus-6 se révoltent dans une colonie martienne, la Terre décide de les interdire. Les membres d'une unité spéciale, les blade runners, sont alors engagés pour traquer ces réplicants et les éliminer. Une tâche pas si évidente, la difficulté étant de différencier un réplicant d'un humain.

En 2017, Denis Villeneuve a donc réalisé la suite, Blade Runner 2049. Un film fantastique porté par Ryan Gosling et marqué par le retour d'Harrison Ford dans son rôle du blade runner Rick Deckard. Depuis, l'univers créé par Ridley Scott ne cesse d'être approfondi, avec plusieurs courts-métrages réalisés alors de la sortie du film de Denis Villeneuve.

Blade Runner: Black Lotus ©Crunchyroll

Une nouvelle série en CGI

Concernant Blade Runner : Black Lotus, l'histoire suivra cette fois la réplicant Elle. Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Crunchyroll, la série va donc adopter le point de vue d'une réplicant traquée, tandis que les films se concentraient sur les blade runners. Si l'histoire a de quoi intéresser les fans de la franchise, l'aspect visuel laisse un peu perplexe. On retrouve en effet une animation en CGI, déjà employée sur des productions Netflix comme Gost in the Shell : SAC 2045. Un méthode d'animation de plus en plus utilisée mais qui ne fait pas l'unanimité. Beaucoup trouvant ça moche et comparant ce type d'animation à des cinématiques de jeux vidéo des années 1990. À juste titre ?

Dans tous les cas, on attendra de découvrir la série pour la juger, en s'intéressant avant tout à l'histoire proposée. Blade Runner : Black Lotus est prévue à l'automne sur Crunchyroll.