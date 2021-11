Blade Runner : Ridley Scott annonce une série live

Après l'immense classique de 1982, et la suite de Denis Villeneuve, l'univers de « Blade Runner » va revenir une troisième fois sur les écrans, cette fois sous la forme d'une série en live action. C'est Ridley Scott lui-même qui vient d'annoncer la nouvelle.

Blade Runner : l'une des plus grandes sagas de SF de tous les temps

En 1982, après Les Duellistes et Alien : le huitième passager, Ridley Scott réalise son troisième long-métrage : Blade Runner. Porté par Harrison Ford, le film, librement adapté du roman de Philip K. Dick intitulé Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, est un monument de la science-fiction. Situé dans un futur dystopique, Blade Runner dépeint une société où des répliquants, des androïdes extrêmement réalistes, vivent au milieu des êtres humains. Rick Deckard est un policier appelé Blade Runner qui enquête sur les crimes qui impliquent des répliquants.

Rick Deckard (Harrison Ford) - Blade Runner ©Warner Bros

Nommé à deux reprises aux Oscars, Blade Runner avait rapporté plus de 41 millions de dollars de recettes au box-office. Avec le temps, le long-métrage est devenu une référence absolue du septième art, et surtout de la science-fiction moderne. En 2017, le réalisateur canadien Denis Villeneuve réalise une suite intitulée Blade Runner 2049. Le film porté entre autres par Ryan Gosling, Jared Leto et Ana de Armas, ramenait également Harrison Ford dans son rôle emblématique de Rick Deckard. Sans surprise, Blade Runner 2049 a séduit les fans de la première heure a été nommé à 5 reprises aux Oscars. Le film est même reparti avec les statuettes de la Meilleure photographie et des Meilleurs effets visuels. Côté box-office l’œuvre a rapporté plus de 259 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions.

Une série en live action est en production

Tandis que l'on pensait que l'univers de Blade Runner allait rester de côté, Hollywood a encore frappé. Le monde américain du cinéma, toujours en quête de reboots, de remakes et de suites, a décidé d'offrir une nouvelle œuvre dérivée de l'univers de Blade Runner. Lors d'une récente interview avec la BBC pour promouvoir son nouveau film, House of Gucci, Ridley Scott a donné des nouvelles de la série Alien, dirigée par Noah Hawley. Il en a également profité pour lâcher une nouvelle information de taille : une série Blade Runner en live action est actuellement en production :

Nous avons déjà écrit le pilote et le synopsis de Blade Runner. Donc, nous présentons déjà Blade Runner comme une émission télévisée en 10 épisodes d'une heure.

Officier K (Ryan Gosling) - Blade Runner 2049 ©Sony Pictures

Ridley Scott a ajouté que la série Alien se présenterait sous le même format : une première saison de 10 épisodes d'une durée d'une heure chacun. La série Blade Runner est donc un sujet tout nouveau. On sait déjà qu'Adult Swim travaille sur une série animée dérivée du film emblématique et intitulée Blade Runner : Black Lotus. Mais les deux produits ne semblent pas liés. À l'heure actuelle on ne sait rien de plus sur cette série Blade Runner. Ridley Scott n'a pas dévoilé le casting de cette œuvre ni même la période dans laquelle elle va se dérouler. Quant au retour potentiel de Harrison Ford, celui-ci n'a pas été évoqué. La série Alien quant à elle a pris un peu d'avance et est attendue courant 2023 sur Disney+.

En attendant on vous laisse avec la bande-annonce de Blade Runner : Black Lotus sortie le 13 novembre dernier sur Adult Swim US :