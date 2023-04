Blanche Gardin dit pourquoi elle ne fera pas "LOL : qui rit, sort !" saison 4

Elle y serait probablement parfaite et hilarante, mais Blanche Gardin a une conscience et à ce titre elle ne sera pas dans la prochaine saison de "LOL : qui rit, sort !". En effet, la comédienne a révélé via une lettre ouverte à Jeff Bezos qu'une proposition financière lui avait été faite pour rejoindre le programme de Prime Video, proposition qui lui paraît largement indécente au regard du comportement global d'Amazon.

LOL : qui rit, sort ! continue

Pour la troisième saison de son jeu LOL : qui rit, sort !, diffusée Prime Video a sorti le grand jeu en recrutant les têtes d'affiche du genre comique français, presque tous médias confondus. Ainsi, sous l'arbitrage de l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau, on a pu voir Pierre Niney, Jonathan Cohen et Virginie Efira, Leïla Bekhti, Paul Mirabel et Laura Felpin, François Damiens, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos et Gad Elmaleh s'amuser à cette version télévisée et inédite de "Je te tiens, tu me tiens par la barbichette..."

Jonathan Cohen - Lol, qui rit, sort ! ©Prime Video

Le succès a ainsi été au rendez-vous pour cette troisième édition remportée par Pierre Niney, au terme d'un concours acharné où l'acteur de La Flamme et Yves Saint Laurent s'est montré hilarant. Sans surprise, Prime Video a officialisé une saison 4 avant même la diffusion des derniers épisodes de la saison 3. On ne sait pas encore qui sera à son casting, mais on sait déjà qu'au moins une figure importante n'y sera pas : Blanche Gardin.

Blanche Gardin s'adresse publiquement à Jeff Bezos

La comédienne, qui s'est illustrée avec brio aussi bien dans ses spectacles qu'au cinéma et dans des séries, est connue pour ses positions politiques, qu'elle tient fermement. Tout sauf une posture, qui la conduit notamment en 2019 à refuser d'être distinguée dans l'ordre des Arts et des Lettres, déclarant : "Je ne pourrai accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue."

Fidèle à ses convictions, elle a donc expliqué publiquement son refus de participer à l'émission humoristique de Prime Video, via une lettre ouverte adressée à Jeff Bezos, patron d'Amazon, publiée sur Facebook. Blanche Gardin s'insurge contre l'offre "affolante" qui lui a été faite : 200 000 euros pour une journée de tournage, et liste les abus d'Amazon relatifs au droit du travail, à la fiscalité, aux droits humains et à l'environnement.